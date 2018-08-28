Экс-первого вице-мэра Бишкека отпустили домой по ходатайству ГКНБ

Меру пресечения для обвиняемого в коррупции Рената Макенова Первомайский райсуд Бишкека изменил по ходатайству следователей ГКНБ КР. Бывший первый вице-мэр столицы был выпущен под домашний арест до 28 октября – на время следствия. Об этом VB.KG сообщили в Верховном суде КР.

Отмечается, что решение было принято вчера, 27 августа.

Что конкретно послужило основанием для смягчения меры пресечения в отношении обвиняемого в коррупции - не уточняется.

Напомним, Ренат Макенов с 6 июля находился в СИЗО ГКНБ КР. Он был задержан еще будучи первым вице-мэром столицы в рамках уголовного дела по факту незаконного выделения и предоставления земельных участков физическим лицам в Бишкеке. Уголовное дело возбуждено по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР.

Кроме него по данному делу проходят начальник Управления земельных ресурсов столичной мэрии Урмат Мурзаканов и экс-мэр Албек Ибраимов.