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Экс-первого вице-мэра Бишкека отпустили домой по ходатайству ГКНБ

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- Оксана Гут
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Меру пресечения для обвиняемого в коррупции Рената Макенова Первомайский райсуд Бишкека изменил по ходатайству следователей ГКНБ КР. Бывший первый вице-мэр столицы был выпущен под домашний арест до 28 октября – на время следствия. Об этом VB.KG сообщили в Верховном суде КР.

Отмечается, что решение было принято вчера, 27 августа.

Что конкретно послужило основанием для смягчения меры пресечения в отношении обвиняемого в коррупции - не уточняется.

Напомним, Ренат Макенов с 6 июля находился в СИЗО ГКНБ КР. Он был задержан еще будучи первым вице-мэром столицы в рамках уголовного дела по факту незаконного выделения и предоставления земельных участков физическим лицам в Бишкеке. Уголовное дело возбуждено по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР.

Кроме него по данному делу проходят начальник Управления земельных ресурсов столичной мэрии Урмат Мурзаканов и экс-мэр Албек Ибраимов.

URL: https://www.vb.kg/373074
Теги:
Верховный суд, земельный участок, коррупция, наказание, уголовная ответственность, Албек Ибраимов, ГКНБ, мэрия, СИЗО
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Комментарии
Нияз Давлетов
28.08.2018, 14:28
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 84
Комментариев: 100

Справедливый суд не виновных не накажут.

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Райзап
28.08.2018, 14:34

Оказание содействия следствию послужило причиной смягчения меры пресечения

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