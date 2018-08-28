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Новый тренд - обращение к президенту КР через соцсети. И ведь реагирует!

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- ВБ
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В последнее время участились факты обращения через социальные сети к Президенту Сооронбаю Жээнбекову по тем или иным вопросам, касающимся прав граждан. Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики проводит мониторинг и ведет конкретную работу и в этом направлении, сообщает отдел информационной политики АПКР.

В частности, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев накануне встретился с бывшим пресс-секретарем Госэкотехинспекции Анарой Мамбеталиевой. По итогам беседы на ближайшее время назначена еще одна встреча, где будут обсуждены и детально изучены конкретные факты, которые были озвучены в социальных сетях.

Также была проведена встреча с Алией Асанбаевой, которая сообщала о фактах коррупции на железной дороге.

Секретарь Совета безопасности кроме этого встретился с отцом погибшей Бурулай - Турдали Кожоналиевым. На встрече Турдали Кожоналиеву были даны конкретные разъяснения по уголовному делу ее дочери. Было сообщено, что данное уголовное дело направлено в суд, в начале сентября начнется слушание.

Как известно, во время рабочей поездки Президента Сооронбая Жээнбекова в Джалал-Абадскую область состоялась встреча с местными жителями. Во время встречи бывший сотрудник ГРС Базар-Коргонского района Таалайбек Исаев обратился к Главе государства с просьбой взять под личный контроль дело в отношении экс-руководителя Базар-Коргонского ГРС Э.Тарыхчиева, который "в своем рабочем кабинете избил и искалечил его выстрелом из травматического пистолета". Таалайбек Исаев недоволен решением суда, который вынес, по его мнению, мягкий приговор, после которого его обидчик - государственный чиновник сейчас уже занимает должность муниципального служащего.

Изучив данное обращение, секретариат Совета безопасности направил его в правоохранительные органы для дачи юридической оценки обстоятельствам, которые изложены в обращении.

URL: https://www.vb.kg/373077
Теги:
коррупция, президент, Кыргызстан, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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