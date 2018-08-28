Выборы омбудсмена КР: кто на новенького?

Трудовой коллектив Аппарата акыйкатчы обращается к лидерам парламентских фракций с просьбой выдвинуть кандидатуру Урмата Аралбаева Сагыналиевича в качестве кандидата на должность омбудсмена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кандидатура Аралбаева обсуждена и поддержана на общем собрании трудового коллектива.

"Аралбаев Урмат Сагыналиевич, 1981 года рождения, кыргыз, образование высшее юридическое, кандидат юридических наук, имеет классный чин советника государственной службы I класса. Он начал свою трудовую деятельность в Аппарате акыйкатчы в 2003 году и на сегодняшний день продолжает работу в должности заведующего отделом экспертно-правовой работы аппарата, проработав в общей сложности 15 лет. В ходе реализации деятельности Института омбудсмена перед Аралбаевым ставятся одни из наиболее сложных участков работы, с которыми он весьма успешно справляется", - проинформировали в ведомстве.

Коллектив характеризует его как инициативного, ответственного, исполнительного, коммуникабельного работника, который компетентно способен решать поставленные перед ним задачи.

"А также как специалиста, постоянно работающего над повышением своего общеобразовательного уровня, принимающего правильные решения, акцентирующего усилия на наиболее сложных участках работы, обладающего хорошей работоспособностью и усидчивостью, а также умеющего находить общий язык с людьми", - пояснили в Аппарате омбудсмена.

Уточняется, что Аралбаев является автором 15 научных публикаций, в том числе 1 монографии, за подготовку которой в 2017 году Аралбаев награжден дипломом лауреата Международного конкурса "Лучшая научная книга", проводившегося Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" в номинации "Лучшие изданные учебники, монографии, учебные пособия".

Напомним, Кубат Оторбаев с 27 июня сложил свои полномочия омбудсмена, подчеркнув, что принятое им решение обдуманное.

Отметим, что в качестве кандидата на пост омбудсмена парламентская фракция "Ата Мекен" намерена предложить кандидатуру Канатбека Азиза – бывшего члена ЦИК и представителя партии в ЖК.

Другие партии пока свои кандидатуры на этот пост не представили.