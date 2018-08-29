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Хорошая новость! В Бишкеке запущен новый троллейбусный маршрут № 6

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- ВБ
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По словам вице-мэра столицы Геннадия Милицкого, с сегодняшнего дня на линию вышел новый троллейбусный маршрут № 6.

Маршрут будет курсировать от 8 микрорайона столицы до Западного автовокзала. Протяженность маршрута – 20.7 км. Количество машин в маршруте – 11 троллейбусов. Интервал движения 8 - 9 минут.

Более того, для удобства пассажиров и общественного транспорта на территории Западного автовокзала столичным муниципалитетом были произведены работы по реконструкции разворотного кольца с изменением схемы организации движения, а также проведены работы по установке уличного освещения и благоустройству прилегающей территории.

Разворотное кольцо в районе Западного автовокзала является конечным пунктом троллейбусного маршрута № 6, также по нему разворачиваются автобусы №№ 35, 7 и микроавтобусы №№ 132, 111, 129, 224 и 275.

На сегодняшний день в столице на линию выходят 126 единиц подвижного состава. Водители работают в две смены, рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером.

Следует отметить, что на сегодняшний день большое внимание уделяется поддержанию санитарного состояния троллейбусов, ежедневно перед выходом на линию и в обеденный перерыв производится уборка.

URL: https://www.vb.kg/373082
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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Комментарии
Хорошо
30.08.2018, 08:43

Водители работают в две смены, рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером.

А нельзя ли конкретно указать время работы общественного транспорта? Для населения это очень важно.

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