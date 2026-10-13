В Кыргызстане растёт число разводов. Какие семьи распадаются чаще

В Кыргызстане за 2025 год зарегистрировано 14 210 разводов, причём наибольшее их число пришлось на семьи, прожившие вместе от пяти до девяти лет. Одновременно статистические исследования показывают распространённость ранних браков, оправдания домашнего насилия и существенные различия в экономической активности мужчин и женщин.

Эти данные представила кандидат экономических наук, исполняющая обязанности доцента Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова Ажар Жолонбаева на медиа-тренинге для журналистов, организованном 12 октября Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане.

В своём выступлении эксперт опиралась на статистику Национального статистического комитета, в том числе данные о браках и разводах за 2020–2025 годы, результаты Кластерного обследования по многим показателям за 2023 год, обследования бюджета времени за 2020 год и показатели рынка труда и уровня бедности.

По представленным данным, в 2020 году в Кыргызстане было заключено 39 747 браков и зарегистрировано 9 128 разводов. В 2021 году количество браков увеличилось до 50 747, а разводов - до 12 037.

Жолонбаева объяснила, что на демографические процессы могут влиять внешние события. Так, во время пандемии коронавируса количество зарегистрированных браков сократилось, а после снятия ограничений заметно увеличилось.

В 2024 году в стране было заключено 45 033 брака и зарегистрировано 13 042 развода. При этом коэффициент брачности составлял 6,2 брака на тысячу населения, а разводимости - 1,8 развода.

По словам эксперта, в дальнейшем число разводов продолжило увеличиваться. Согласно представленной ею таблице Нацстаткома, в 2025 году их зарегистрировано 14 210.

Наибольшее количество разводов пришлось на браки продолжительностью от пяти до девяти лет - 3 590 случаев. Ещё 2 907 разводов зарегистрировано среди супругов, проживших вместе от 10 до 14 лет, и 2 251 - среди семей с продолжительностью брака 20 лет и более.

Среди браков продолжительностью менее одного года зарегистрировано 400 разводов.

Эксперт подчеркнула, что абсолютные цифры необходимо оценивать с осторожностью. Чтобы определить, какие браки действительно распадаются чаще, нужно учитывать общее количество супружеских союзов соответствующей продолжительности.

Статистика также показывает различия между регионами. В 2025 году в Бишкеке зарегистрировано 2 557 разводов, в Чуйской области - 2 175, в Джалал-Абадской области - 2 479, в Ошской области - 2 273.

Однако Жолонбаева отметила, что сравнение регионов только по количеству зарегистрированных случаев может приводить к неверным выводам. Для объективной оценки необходимо учитывать численность населения и соответствующие коэффициенты.

Отдельное внимание эксперт уделила результатам Кластерного обследования по многим показателям (КОМП-2023), проведённого Национальным статистическим комитетом при поддержке международных партнёров.

Согласно представленным данным, 9% женщин в возрасте 20–24 лет, состоящих в браке или союзе, вступили в него до достижения 18-летнего возраста.

Ещё один показатель касается отношения к домашнему насилию.

По результатам КОМП-2023, 19% женщин в возрасте от 15 до 49 лет считают физическое насилие со стороны мужа допустимым хотя бы по одной из предложенных исследователями причин.

В частности, речь идёт о ситуациях, когда супруга выходит из дома без разрешения мужа, не заботится о детях, возражает ему, отказывает в интимной близости или у неё пригорает еда.

При этом данный показатель отражает отношение опрошенных к насилию, а не количество женщин, непосредственно столкнувшихся с ним.

Жолонбаева обратила внимание, что подобные исследования позволяют анализировать социальные нормы и выявлять проблемы, которые не всегда заметны при рассмотрении общих демографических показателей.

Не менее существенные различия наблюдаются в экономической активности мужчин и женщин.

Согласно приведённым экспертом данным Нацстаткома за 2025 год, уровень участия женщин в рабочей силе Кыргызстана составлял 45,6%, тогда как среди мужчин - 73,8%.

Разница прослеживается и в показателях занятости. Среди женщин уровень занятости достигал 43,4%, среди мужчин - 71,6%.

При этом уровень безработицы среди женщин составлял 4,7%, а среди мужчин - 3%.

Жолонбаева отметила, что за среднереспубликанскими показателями скрываются значительные региональные различия.

Например, в городе Ош уровень участия женщин в рабочей силе составлял всего 29,7%, тогда как среди мужчин - 75,3%. В Таласской области соответствующие показатели достигали 62,8 и 76%.

Эксперт предложила рассматривать подобные различия как основу для дальнейших исследований. В частности, необходимо выяснять, какую роль играют неформальная занятость, особенности региональной экономики и другие обстоятельства, влияющие на участие населения в рынке труда.

Отдельную роль в понимании положения женщин играет неоплачиваемая домашняя работа.

Жолонбаева привела результаты обследования бюджета времени за 2020 год. Согласно этим данным, несмотря на растущую вовлечённость женщин в общественную жизнь, нагрузка на них по ведению неоплачиваемого домашнего труда в 2,6 раза превышает аналогичные затраты времени мужчин.

Этот показатель позволяет рассматривать распределение семейных обязанностей наряду с официальной занятостью и экономической активностью.

Ещё одной важной темой выступления стала бедность и различия в уровне жизни между регионами.

По представленным данным Нацстаткома, в 2025 году уровень бедности в Кыргызстане составлял 25,7%. При этом показатели существенно различались по территории страны.

Самый высокий из приведённых в презентации показателей зафиксирован в Баткенской области - 38,5%. В Джалал-Абадской области он составлял 27%, в Иссык-Кульской - 24,1%, в Нарынской - 26,5%, в Ошской - 26,5%.

В Бишкеке уровень бедности составлял 3,3%, а в городе Ош -24%.

Эксперт обратила внимание, что анализ региональной бедности необходимо дополнять оценкой влияния денежных переводов трудовых мигрантов.

По её словам, официальная статистика позволяет рассчитывать, каким мог бы быть уровень бедности без учёта этих поступлений. Такие данные помогают оценить зависимость отдельных территорий от доходов граждан, работающих за пределами Кыргызстана.

Жолонбаева подчеркнула, что за каждым статистическим показателем стоят процессы, требующие более глубокого изучения. Данные о разводах, ранних браках, отношении к насилию, занятости и бедности позволяют не только фиксировать изменения, но и ставить вопросы об их причинах.

По её словам, количество зарегистрированных случаев не всегда характеризует распространённость явления, а изменение отдельного показателя ещё не объясняет причин происходящего.