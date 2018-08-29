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Мужчина в ЦУМе умер после конфликта с продавцом?

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- Виктория Григоренко
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Как заявил VB.KG начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов, умерший вчера в ЦУМе мужчина был жителем Бишкека, и, по имеющейся информации, пришел в торговый центр в качестве клиента.

"Мужчина 1973 года рождения. Сейчас его тело находится на судмедэкспертизе. После ее результатов будет дана вся информация", - пояснил Оморов.

Напомним, по предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал в "телефонном подвале" ЦУМа и скончался.

VB.KG удалось переговорить с очевидцами произошедшего. Они утверждают, что перед тем, как мужчина упал, у него завязался конфликт с продавцом. Работник торговой точки ударил посетителя, тот упал и ударился головой об пол. После чего и скончался.

Редакция VB.KG будет следить за ходом следствия по этому делу.

URL: https://www.vb.kg/373083
Теги:
ГУВД, ЦУМ, погибшие, труп, Бишкек
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