Мужчина в ЦУМе умер после конфликта с продавцом?

Как заявил VB.KG начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов, умерший вчера в ЦУМе мужчина был жителем Бишкека, и, по имеющейся информации, пришел в торговый центр в качестве клиента.

"Мужчина 1973 года рождения. Сейчас его тело находится на судмедэкспертизе. После ее результатов будет дана вся информация", - пояснил Оморов.

Напомним, по предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал в "телефонном подвале" ЦУМа и скончался.

VB.KG удалось переговорить с очевидцами произошедшего. Они утверждают, что перед тем, как мужчина упал, у него завязался конфликт с продавцом. Работник торговой точки ударил посетителя, тот упал и ударился головой об пол. После чего и скончался.

Редакция VB.KG будет следить за ходом следствия по этому делу.