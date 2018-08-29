10 историй успешных женщин "Бакай Банка": героиня нашего времени

Все, что нужно современной женщине - семья, карьера, душевное равновесие. Каждая выбирает свой путь, чтобы дойти до этих главных ценностей. Порой он тернистый и рискованный, но, если несмотря ни на что, человек идет этой дорогой, то обязательно добивается успеха. Эльмира Сапанова – одна из тех, кто сумел пройти этим путем и достичь своих целей.
[/vrez]В банковской сфере Эльмира уже больше 20 лет. Сегодня она занимает пост Управляющего Бишкекским филиалом ОАО "Бакай Банк" и считает, что ее секрет успеха - это работа над собой, стремление к результату, изменение собственных шаблонов. Красивая и умная женщина, убеждена, это вовсе не миф, а реальность нашего времени.
Достичь, успеха в карьере ей было совсем непросто. Пришлось много работать и бороться как с собственными стереотипами, так и окружающих людей. И все же Эльмире удалось доказать себе и окружающим, что она не только красивая женщина, но и умная со своим внутренним мировоззрением, которая может быть хорошим руководителем.
"Не думала, что буду работать в банке. В школе я одинаково успевала как в гуманитарных науках, так и в точных. Ходила на олимпиады и по русскому языку, и по алгебре. По первому образованию я филолог. Будущую профессию выбирала не по принципу, что душе ближе, а по бюджету. Нас троих девочек мама воспитывала одна. Папы не стало, когда мы были совсем детьми. Было трудно, мое взросление пришлось на сложные времена - после перестройки", - делится Эльмира.
После школы Эльмира могла бы поступить на факультет журналистики или иностранных языков. Проходила по баллам. Но по велению судьбы начала изучать филологию. Однако, ни о чем не жалеет. Ведь если бы она поступила не на филологию, то не смогла бы работать, так как заочное отделение было только на этом факультете.
"В банк я попала случайно. Еще будучи студенткой, меня просили на лето подменить сотрудницу в одной корпорации в связи с отпусками. Я проработала два месяца. Мне понравилось общаться с людьми, узнавать что-то новое. Этот опыт натолкнул меня на мысль совмещать работу и учебу. Я начала искать работу. Так я пришла в "Бакай банк" - тогда он только открывался. Мы проходили период адаптации, а в конце 1998 года получили лицензию", - рассказывает Эльмира. "Именно "Бакай Банк" дал мне старт по моей карьерной лестнице. Атмосфера, в которой я начинала свои шаги, была настолько комфортной и приятной, поддержка руководства именно молодых кадров ощущалась сразу, поскольку "Бакай Банк" уделяет большое внимание взращиванию будущих кадров, грамотных специалистов своего дела.
Три года девушка училась и трудилась секретарем у председателя банка. Работа ей понравилась и Эльмира решила получить второе высшее образование - уже по специальности банковское дело.
"Отучившись во второй раз, я начала подниматься по карьерной лестнице. Было непросто. Здесь именно мое первое образование филолога сильно помогло: правильно и красиво излагать свои мысли как письменно, так и устно и доносить их до руководства. Многое пришлось преодолеть, но изучать новое легко и интересно, особенно когда тебе нравится, то чем ты занимаешься. Труднее бороться со стереотипами. В то время, когда я начинала строить карьеру, женщины-руководители были скорее исключениями. Их было очень мало. В нашем обществе привыкли, что женщина - это жена и мать. Не каждый мужчина готов прислушаться к мнению представительницы слабого пола, а тем более подчиняться женщине-руководителю. Мы хоть и живем в современном мире, но многое зависит от воспитания и среды. Некоторые мужчины адекватно воспринимают ситуацию, прислушиваются, могут вести переговоры в конструктивном русле. Но не все", - подчеркивает наша героиня.
Эльмире пришлось столкнуться со многими стереотипами общества: женщина не может быть руководителем, не бывает красивых и умных, слишком молода и неопытна.
"Из-за моего юного возраста меня часто не воспринимали всерьез, принимали просто за красивую девушку. Порой я сама себе не верила, что смогу преодолеть такие сложности. От меня не ждали профессионализма и серьезного подхода к работе, но я сумела доказать, что это ошибочное мнение, в первую очередь самой себе. Мне помогла моя настойчивость и умение находить компромисс. Правда, были моменты, когда я была готова все бросить. Тогда поддержку мне оказали руководители, которые стали для меня наставниками", - объясняет женщина.
Эльмира уверена, что сегодня любой может построить успешную карьеру. Главное внутренний настрой, стремление к цели и гармония с самим собой и окружающим миром.
Кстати, у самой Эльмиры получилось и построить карьеру, и родить малыша. Несмотря на загруженный график, ей удается всё: воспитывать ребенка, баловать домочадцев кулинарными изысками и держать себя в прекрасной форме.
По словам Эльмиры, совмещать все это она смогла только благодаря поддержке близких. Особую благодарность женщина испытывает к своей матери, которая в самые сложные моменты становилась для Эльмиры опорой, поддерживала в стремлении быть независимой, строить карьеру:
"Мама мне очень помогала, подбадривала, особенно тогда, когда приходилось много трудиться, задерживаться допоздна. Она ухаживала за сыном, отводила и забирала его из садика. Делала все, чтобы я могла спокойно заниматься своим делом. Как успешная женщина, хочу отметить, что именно поддержка семьи дает мощную энергию для движения вперед, создает настроение для работы и творений", - отметила она.".
По словам Эльмиры, сегодня молодежь стала более активной, а интернет сделал информацию доступной для каждого. Вопрос только в том, кто и как использует открывшиеся возможности.
"Мы часто берем на работу студентов. Понимаем, что им нужно расти и набираться опыта. Самое главное для меня в будущих сотрудниках - желание работать, мне важно видеть огонь в глазах у сотрудников. Я сразу вижу, с какими целями приходит человек, просто ради стажа, или же действительно собирается строить карьеру. Добиться успеха может, тот, кто знает, чего хочет, не боится работать, готов выйти за рамки своих должностных обязанностей. Ну и конечно, иметь характер. Еще один важный показатель для меня – это то, как человек может гармонично выйти из конфликтной ситуации. А вообще, я считаю, что сейчас у нового поколения множество вариантов профессионального будущего, потому что они свободны от внутренних и внешних стереотипов. Они могут и должны пробовать себя на разной работе, в разных сферах - иначе как понять, что станет делом всей жизни? И еще немаловажный момент – надо уметь получать удовольствие от своей жизни."