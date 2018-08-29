10 историй успешных женщин "Бакай Банка": героиня нашего времени

Все, что нужно современной женщине - семья, карьера, душевное равновесие. Каждая выбирает свой путь, чтобы дойти до этих главных ценностей. Порой он тернистый и рискованный, но, если несмотря ни на что, человек идет этой дорогой, то обязательно добивается успеха. Эльмира Сапанова – одна из тех, кто сумел пройти этим путем и достичь своих целей.

[/vrez]В банковской сфере Эльмира уже больше 20 лет. Сегодня она занимает пост Управляющего Бишкекским филиалом ОАО "Бакай Банк" и считает, что ее секрет успеха - это работа над собой, стремление к результату, изменение собственных шаблонов. Красивая и умная женщина, убеждена, это вовсе не миф, а реальность нашего времени.

Достичь, успеха в карьере ей было совсем непросто. Пришлось много работать и бороться как с собственными стереотипами, так и окружающих людей. И все же Эльмире удалось доказать себе и окружающим, что она не только красивая женщина, но и умная со своим внутренним мировоззрением, которая может быть хорошим руководителем.

"Не думала, что буду работать в банке. В школе я одинаково успевала как в гуманитарных науках, так и в точных. Ходила на олимпиады и по русскому языку, и по алгебре. По первому образованию я филолог. Будущую профессию выбирала не по принципу, что душе ближе, а по бюджету. Нас троих девочек мама воспитывала одна. Папы не стало, когда мы были совсем детьми. Было трудно, мое взросление пришлось на сложные времена - после перестройки", - делится Эльмира.

После школы Эльмира могла бы поступить на факультет журналистики или иностранных языков. Проходила по баллам. Но по велению судьбы начала изучать филологию. Однако, ни о чем не жалеет. Ведь если бы она поступила не на филологию, то не смогла бы работать, так как заочное отделение было только на этом факультете.

"В банк я попала случайно. Еще будучи студенткой, меня просили на лето подменить сотрудницу в одной корпорации в связи с отпусками. Я проработала два месяца. Мне понравилось общаться с людьми, узнавать что-то новое. Этот опыт натолкнул меня на мысль совмещать работу и учебу. Я начала искать работу. Так я пришла в "Бакай банк" - тогда он только открывался. Мы проходили период адаптации, а в конце 1998 года получили лицензию", - рассказывает Эльмира. "Именно "Бакай Банк" дал мне старт по моей карьерной лестнице. Атмосфера, в которой я начинала свои шаги, была настолько комфортной и приятной, поддержка руководства именно молодых кадров ощущалась сразу, поскольку "Бакай Банк" уделяет большое внимание взращиванию будущих кадров, грамотных специалистов своего дела.

Три года девушка училась и трудилась секретарем у председателя банка. Работа ей понравилась и Эльмира решила получить второе высшее образование - уже по специальности банковское дело.

"Отучившись во второй раз, я начала подниматься по карьерной лестнице. Было непросто. Здесь именно мое первое образование филолога сильно помогло: правильно и красиво излагать свои мысли как письменно, так и устно и доносить их до руководства. Многое пришлось преодолеть, но изучать новое легко и интересно, особенно когда тебе нравится, то чем ты занимаешься. Труднее бороться со стереотипами. В то время, когда я начинала строить карьеру, женщины-руководители были скорее исключениями. Их было очень мало. В нашем обществе привыкли, что женщина - это жена и мать. Не каждый мужчина готов прислушаться к мнению представительницы слабого пола, а тем более подчиняться женщине-руководителю. Мы хоть и живем в современном мире, но многое зависит от воспитания и среды. Некоторые мужчины адекватно воспринимают ситуацию, прислушиваются, могут вести переговоры в конструктивном русле. Но не все", - подчеркивает наша героиня.

Эльмире пришлось столкнуться со многими стереотипами общества: женщина не может быть руководителем, не бывает красивых и умных, слишком молода и неопытна.

"Из-за моего юного возраста меня часто не воспринимали всерьез, принимали просто за красивую девушку. Порой я сама себе не верила, что смогу преодолеть такие сложности. От меня не ждали профессионализма и серьезного подхода к работе, но я сумела доказать, что это ошибочное мнение, в первую очередь самой себе. Мне помогла моя настойчивость и умение находить компромисс. Правда, были моменты, когда я была готова все бросить. Тогда поддержку мне оказали руководители, которые стали для меня наставниками", - объясняет женщина.

Эльмира уверена, что сегодня любой может построить успешную карьеру. Главное внутренний настрой, стремление к цели и гармония с самим собой и окружающим миром.

Кстати, у самой Эльмиры получилось и построить карьеру, и родить малыша. Несмотря на загруженный график, ей удается всё: воспитывать ребенка, баловать домочадцев кулинарными изысками и держать себя в прекрасной форме.

По словам Эльмиры, совмещать все это она смогла только благодаря поддержке близких. Особую благодарность женщина испытывает к своей матери, которая в самые сложные моменты становилась для Эльмиры опорой, поддерживала в стремлении быть независимой, строить карьеру:

"Мама мне очень помогала, подбадривала, особенно тогда, когда приходилось много трудиться, задерживаться допоздна. Она ухаживала за сыном, отводила и забирала его из садика. Делала все, чтобы я могла спокойно заниматься своим делом. Как успешная женщина, хочу отметить, что именно поддержка семьи дает мощную энергию для движения вперед, создает настроение для работы и творений", - отметила она.".

По словам Эльмиры, сегодня молодежь стала более активной, а интернет сделал информацию доступной для каждого. Вопрос только в том, кто и как использует открывшиеся возможности.