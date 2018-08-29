Мэрия Бишкека продолжает борьбу с незаконной рекламой

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек проводится систематическая работа по освобождению столичных улиц от незаконной рекламной продукции, размещенной без разрешения.
По итогам трехдневного рейда было демонтировано 300 рекламных конструкций. Из них:
- 216 рекламных штендеров;
- 55 рекламных баннеров;
- 27 рекламных конструкций;
- 3 столба от Г-образной рекламной конструкции.
Незаконно установленные рекламные штендеры и вывешенные без официального разрешения баннеры ликвидируются в законном порядке.
Процесс упорядочения наружной рекламы в городе предполагает, что все конструкции будут соответствовать нормативам и требованиям закона, а также размещаться строго в отведенном для этого месте. Общее число уличных рекламных стендов будет уменьшено, что благоприятно скажется на внешнем облике Бишкека.
Работа проводится в целях разгрузки центральных улиц города от рекламных конструкций и улучшения визуального облика городских улиц. Работа в данном направлении будет продолжена.
Мэрия города Бишкек рекомендует гражданам и юридическим лицам, эксплуатирующим незаконно установленные рекламные конструкции, во избежание привлечения к административной ответственности в срочном порядке демонтировать такие объекты.