Власти планируют приблизить ГУОБДД к гражданам

Необходимо повысить уровень доверия населения к милиции, искоренить коррупцию в ее рядах. То есть сделать так, чтобы патрульная милиция была не госинститутом, а партнером и помощником любому гражданину. Об этом на заседании экспертной рабочей группы по реформированию органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность заявил руководитель экспертной рабочей группы Тамерлан Ибраимов.

Как отмечается, заседание проходило под сопредседательством секретаря Совета безопасности КР Дамира Сагынбаева.

"В состав экспертной рабочей группы вошли секретарь Совбезопасности, представители профильного отдела Аппарата правительства, МВД, гражданского сектора и независимые эксперты. Были обсуждены концептуальные основы реформирования ГУОБДД. В частности, все запланированные изменения в системе ведомства будут осуществляться в три этапа: тщательный отбор кадров (закладываются механизмы отбора кадров, минимизируется коррупционная составляющая), организация подготовки и переподготовки кадров (3-6-ти месячные курсы), выработка четких критериев функционирования обновленной патрульной милиции", - отметили участники заседания.

Особо подчеркивается то, что отныне будут действовать принципы неотвратимости наказания за нарушение закона, в том числе за коррупционные.

"В ближайшее время рабочая группа представит президенту общий план мероприятий по реформе подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность", - пояснил Ибраимов.

Напомним, Тамерлан Ибраимов озвучил вопросы реформирования безопасности дорожного движения во время встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля 2018 года. 10 августа 2018 года принято решение создать данную рабочую группу во главе с Ибраимовым.