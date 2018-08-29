Погода
$ 68.86 - 69.16
€ 80.22 - 81.02

Власти планируют приблизить ГУОБДД к гражданам

142  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Необходимо повысить уровень доверия населения к милиции, искоренить коррупцию в ее рядах. То есть сделать так, чтобы патрульная милиция была не госинститутом, а партнером и помощником любому гражданину. Об этом на заседании экспертной рабочей группы по реформированию органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность заявил руководитель экспертной рабочей группы Тамерлан Ибраимов.

Как отмечается, заседание проходило под сопредседательством секретаря Совета безопасности КР Дамира Сагынбаева.

"В состав экспертной рабочей группы вошли секретарь Совбезопасности, представители профильного отдела Аппарата правительства, МВД, гражданского сектора и независимые эксперты. Были обсуждены концептуальные основы реформирования ГУОБДД. В частности, все запланированные изменения в системе ведомства будут осуществляться в три этапа: тщательный отбор кадров (закладываются механизмы отбора кадров, минимизируется коррупционная составляющая), организация подготовки и переподготовки кадров (3-6-ти месячные курсы), выработка четких критериев функционирования обновленной патрульной милиции", - отметили участники заседания.

Особо подчеркивается то, что отныне будут действовать принципы неотвратимости наказания за нарушение закона, в том числе за коррупционные.

"В ближайшее время рабочая группа представит президенту общий план мероприятий по реформе подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность", - пояснил Ибраимов.

Напомним, Тамерлан Ибраимов озвучил вопросы реформирования безопасности дорожного движения во время встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля 2018 года. 10 августа 2018 года принято решение создать данную рабочую группу во главе с Ибраимовым.

URL: https://www.vb.kg/373091
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, безопасность, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  