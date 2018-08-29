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Скандал с поставкой угля на ТЭЦ Бишкека продолжается

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- Виктория Григоренко
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ТОО "Евротранс Групп" подало вторичную жалобу в Независимую межведомственную комиссию на ОАО "Электрические станции". Об этом VB.KG сообщил эксперт по ТЭК Расул Умбеталиев.

Он отметил, что согласно сведениям работников ОАО "Электрические станции", "Евротранс Групп" 24 августа 2018 года подало вторичную жалобу в адрес Независимой межведомственной комиссии при Департаменте госзакупок Министерства финансов КР в отношении ОАО "Электрические станции" по проведенному конкурсу №180608107929380 "Уголь марки Д, ДГ, Г, одна из марок" на сумму 1 млрд 440 млн сомов.

"22 августа Независимая межведомственная комиссия отклонила жалобу ТОО "Евротранс Групп" от 7 августа 2018 г. на решение конкурсной комиссии по проведенному конкурсу ОАО "Электрические станции. При этом межведомственная комиссия считает, что решение по жалобе будет окончательным согласно статьи 49 части 6 закона "О госзакупках", если решение не обжаловано в судебном порядке. В случае повторного отклонения жалобы ТОО "Евротранс Групп" комиссией, компания имеет право обращаться с заявлениями в межрайонный суд Бишкека или в Первомайский райсуд. Однако 22 августа ОАО "Электрические станции", сразу после вынесения решения заявила, что подписала договор с ОсОО "Рассвет Компани" на поставку казахского угля на ТЭЦ Бишкека в объеме 400 тысяч тонн на сумму 1 млрд 420 млн сомов. И это когда даже не высохли подписи членов Независимой комиссии в протоколе", - возмутился Умбеталиев.

Напомним, ТОО "Евротранс Групп" предложило цену поставки угля на ТЭЦ на 70 млн сомов дешевле, чем ОсОО "Рассвет Компани". По данным источников, возможно, договор был подписан, но не прошел процедуру согласования и регистрацию в закупающей организации.

URL: https://www.vb.kg/373094
Теги:
Расул Умбеталиев, тендер, уголь, конфликт, Бишкек, ТЭЦ, Электрические станции
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