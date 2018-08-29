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Президент принял ученых из КНР, желающих изучить историю кыргызов

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 августа, принял ученых Евразийского научно-исследовательского центра института истории общественной академии наук Китая Ли Цзиньсю, Жингели, Жаркын Турсун, Сун Хао и Ли Мингфей, работающих в Пекине.

На встрече с учеными историками из Китая были обсуждены вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа.

Глава государства выразил признательность им за их стремление в изучении и проведении исследований истории кыргызов.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил фонду исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас", созданному при Аппарате Президента КР, продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа.

В этой связи китайские ученые выразили готовность оказывать всяческую поддержку.

В основном исторические письменные источники, касающиеся древних веков кыргызской истории, хранятся в архивах, музеях, библиотеках Китая. До приобретения независимости с этими архивными документами работали российские исследователи.

За годы обретения независимости ученые кыргызы, проживающие в Китае, изучают отдельные архивные документы, переводят их и публикуют в сборниках.

Известно, что историками были выдвинуты предложения о комплексной работе с архивными документами, хранящимися в Китае.

Напомним, что в июне текущего года во время государственного визита Президента Сооронбая Жээнбекова в Китайскую Народную Республику в рамках укрепления кыргызско-китайских отношений руководством Китая была поддержана идея по проведению исследований по истории и выражена готовность создать необходимые условия по изучению архивных документов в архивах, музеях, библиотеках Китая, касающихся истории Кыргызстана.

Реализация мероприятий по изучению архивных документов в Китае была поручена фонду "Мурас".

URL: https://www.vb.kg/373096
Теги:
Китай, Кыргызстан
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