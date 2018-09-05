Лишь половина мигрантов из КР в России владеют русским языком

Лишь 52 процента кыргызстанцев, приехавших работать в Россию, хорошо владеют русским языком. Это помогает им при трудоустройстве, остальным 48 процентам, которые не говорят по-русски, гораздо сложнее там найти хорошую работу. Об этом на недавно прошедшем круглом столе "Роль русского языка в образовательном пространстве Кыргызстана и ЕАЭС", организованном Клубом региональных экспертов КР "Пикир", сообщила профессор АУЦА Людмила Констанц.

По ее словам, потребность кыргызстанцев в изучении русского языка обусловлена как раз миграционными процессами, в которые вовлечено около четверти дееспособного населения страны.

- Русский язык жизненно необходим в Кыргызстане, учитывая уровень трудовой миграции, основным направлением которой является Россия. Сегодня денежные переводы трудовых мигрантов составляют 2,4 миллиарда долларов или треть ВВП Кыргызстана. Однако, согласно данным российской статистики, лишь 52 процента кыргызстанцев, приехавших работать в Россию, хорошо владеют русским языком, что помогает им при трудоустройстве, остальным 48 процентам, которые не говорят по-русски, гораздо сложнее найти хорошую работу, - рассказала профессор.

Подтвердила это высказывание и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в КР Ирина Царева. Она отметила, что уровень владения русским языком снизился не только среди трудовых мигрантов, но и среди студентов.

- Ежегодно по квоте российских вузов учиться в Россию приезжают порядка тысячи студентов из Кыргызстана. Однако многих из них отчисляют уже с первого курса – из-за плохого владения русским языком ребята не справляются с учебой. Сегодня большой спрос наблюдается в экономических и юридических специальностях, обучение которым, в отличие от технических, требует хорошего знания русского языка. Поэтому далеко не все студенты остаются после первого курса. Чтобы изменить ситуацию необходимо выстроить вертикальную систему обучения русскому языку, начиная с детского сада. Россотрудничество готово оказывать всяческую поддержку инициативам, включающим изучение и распространение русского языка в Кыргызстане, проведении совместных мероприятий с образовательными организациями, учителями и педагогами республики, - отметила Ирина Царева.

С тезисом, что главный аспект потребности развития русского языка – это обеспечение региональной безопасности, согласился и первый секретарь посольства Российской Федерации в Кыргызстане Виктор Харченко. Он подчеркнул, что вопросы такого порядка требуют порой быстрого реагирования и обеспечения скоординированных действий стран ОДКБ, что возможно лишь в условиях единой языковой среды.

Так или иначе, но языковой вопрос остается одним из наиболее политизированных в Кыргызстане, что в свою очередь ограничивает возможности граждан получать образование на официальном языке как в школах, так и в вузах. С каждым днем более отчетливо вырисовываются проблемы в сфере изучения русского языка, среди которых основными являются – критический дефицит преподавателей и отсутствие учебных пособий.

- Запрос на изучение русского языка в Кыргызстане есть. Особенно в южных регионах страны. К примеру, в Оше школьные классы, где преподаются предметы на русском, переполнены. Существует острая нехватка учебной литературы, на 20-30 учащихся школ всего один учебник. При этом в Кыргызстане отсутствует системная работа по развитию русского языка. Разовые и точечные мероприятия пока не влияют на решение проблемы. В этой связи было бы целесообразно использовать такой мощный инструмент, как межрегиональные связи, в частности, побратимские отношения городов России и Кыргызстана. Используя эти возможности можно развить тесные взаимоотношения не только на уровне местных властей, но и вплоть до уровня школ, организаций, трудовых коллективов. К примеру, школы из российских городов могли бы на постоянной основе сотрудничать с коллегами из областных центров Кыргызстана путем стажировок педагогов, методическими технологиями и т.д. А межправительственные кыргызско-российские комиссии, заседающие на уровне министерств и ведомств, целесообразно вывести на уровень регионов наших стран. Это существенно изменило бы в сторону интенсивности и активности развития межстранового диалога не только в вопросах экономических и политических, но и в вопросах развития гуманитарного, в том числе языкового, - подчеркнул Харченко.

Переход некоторых государств постсоветского пространства - Азербайджана, Узбекистана, Казахстана - на латиницу свидетельствует о выходе этих государств из русского мира и ориентирование их на Запад, считает профессор КРСУ Мамед Тагаев.

- Время от времени и в Кыргызстане мелькают предложения о переходе на латиницу, нам важно не допустить этого, - подчеркнул профессор

Ценно изучение русского языка и на пространстве Евразийского экономического союза. Ведь он выступает здесь в качестве языка общения между бизнесом пяти государства.

- Русский в Кыргызстане всегда служил не только языком межнационального общения, он был тем инструментом, через который республика получила доступ к мировым научным и культурным ценностям, а также языком, благодаря которому мир узнал про нашу страну, - считает координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир" Эльмира Иманалиева

Сошлись участники обсуждения на том, что в республике существует большой запрос на изучение русского языка, что обусловлено многими факторами. А значит, необходимо создать платформу, в том числе идеологическую, которая помогла бы в его продвижении.