Школьная учительница с судимостью учит наших детей "по понятиям"

Здравствуйте! Беспокоит меня вопрос, связанный с школьным образованием.В нашей школе работает учительница, имеющая условную судимость. Школьники рассказывают, что на ее уроках учатся по понятиям, она унижает учеников по национальности, что меня сильно возмущает.Хоть и ученики жаловались, писали письма в школьную почту доверия, но нет никаких результатов.Эту так называемую учительницу не уважает ее коллектив, так как она часто с ними конфликтует. Хотел бы проконсультироваться с читателями насчет сложившейся ситуации.Оставляйте комментарии, спасибо.

Народную новость прислал Мырза.

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