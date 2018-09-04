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Школьная учительница с судимостью учит наших детей "по понятиям"

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- ВБ
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Здравствуйте! Беспокоит меня вопрос, связанный с школьным образованием.В нашей школе работает учительница, имеющая условную судимость. Школьники рассказывают, что на ее уроках учатся по понятиям, она унижает учеников по национальности, что меня сильно возмущает.Хоть и ученики жаловались, писали письма в школьную почту доверия, но нет никаких результатов.Эту так называемую учительницу не уважает ее коллектив, так как она часто с ними конфликтует. Хотел бы проконсультироваться с читателями насчет сложившейся ситуации.Оставляйте комментарии, спасибо.

Народную новость прислал Мырза.

Уважаемые читатели! Обращаем внимание, что чем больше будет информации о вашей проблеме, тем больше вероятность, что вам будет оказана помощь.

URL: https://www.vb.kg/373099
Теги:
образование, суд, школа
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Комментарии
Moto Mototo
04.09.2018, 13:58
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 7
Комментариев: 41

Бред собачий! Мужик просто узнал, что учительница имеет условную судимость и начал раздувать из мухи слона. По понятиям национализм наоборот сурово карается. По поводу учебного процесса ему сказать нечего, вот и фантазирует. Какая разница, что она там не дружит с коллективом? Главное чтобы знания давала.

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