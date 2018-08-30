Аэропорт "Манас" готов к приему гостей III Всемирных Игр Кочевников

Основной поток гостей, прибывающих на III Всемирные Игры кочевников, будет встречать международный аэропорт "Манас". На сегодняшний день вся инфраструктурная база аэропорта готова ко встрече иностранных гостей.

В аэропорт можно добраться на собственном автомобиле, на такси, а также на общественном транспорте или шаттл-басе, который подвозит пассажиров к центральному входу аэровокзала.

Больших очередей на парковке нет, так как на территории аэропорта расположены 3 парковочные зоны – А,B,C. Потоки автомобилей разделены, система пропуска автоматизирована. У въезда на каждую парковку расположен контрольно-пропускной пункт.

• парковочная зона А – бесплатная;

• парковочная зона B – 40 cомов/час и 200 сомов/сутки;

• парковочная зона С – 60 сомов/час и 360 сомов/сутки.

Сразу при входе в аэровокзал расположены яркие пиктограммы - специальные указатели и мнемосхемы, которые помогают ориентироваться внутри комплекса.

Информация о вылетах и прилетах на трех языках – английском, русском и кыргызском – выводится на современные табло, расположенные на первом и втором этажах.

В международном аэропорту "Манас" работают сотрудники, которые встречают и провожают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для пассажиров этой категории в аэропорту предусмотрены лестничные подъемники, лифты, санузлы, а во время посадки их обслуживает амбулифт - специальная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета.

На всей территории аэровоздушного комплекса бесплатный Wi-Fi, есть специальные стойки для подзарядки техники, оборудованные розетками. А провести время в ожидании друзей или родственников можно в кафе, ресторанах и магазинах.

Пройдя регистрацию, пассажир попадает в стерильную зону, где находится один из самых больших в Центральной Азии магазинов беспошлинной торговли. В зоне ожидания есть курительная комната с видом на посадочную полосу. Желающие могут выпить чашку кофе в кафе или баре, и даже воспользоваться массажным креслом.

В аэропорту есть две комнаты матери и ребенка, а также детская игровая площадка.