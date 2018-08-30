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Договорились? Жертва наезда простила водителя-лихача

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- Оксана Гут
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Водитель, сбивший девушку в микрорайоне Аламедин-1, остался безнаказанным.

Как оказалось, сотрудники милиции почти сразу отпустили виновника ДТП, так как пострадавшая отказалась от претензий. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

- После задержания водителя началась проверка, в ходе которой пострадавшая девушка написала встречное заявление о том, что претензий к нему не имеет. Решение она приняла сама. От медицинской госпитализации тоже отказалась. Врачи ее просто осмотрели - полученные травмы оказались легкими, - отметил Оморов.

По его данным, все материалы по данному делу были собраны и направлены в УОБДД Бишкека для дачи юридической оценки. Возможно, виновник автонаезда понесет административное наказание.

В столичном УОБДД обещали предоставить информацию позже.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 августа в микрорайоне Аламедин-1 возле кафе "Шашлычная N°1". Водитель за рулем чёрной машины марки Honda Odyssey Госномер 01538ABX сбил молодую девушку и сбежал с места происшествия.

В микрорайоне Учкун его догнал и заснял на видео очевидец происшествия. Мужчина, совершивший автонаезд, заявил, что просто сильно испугался, и поэтому сбежал.

Как позже выяснилось, автор видеоролика Нурлан Шаршеналиев – сотрудник правоохранительных органов. В беседе с VB.KG он признался, что не хотел бы, чтобы виновник ДТП остался безнаказанным.

- Я стал свидетелем автонаезда и когда увидел, что водитель пытается скрыться, то поехал за ним. Девушка, которую он сбил, лежала на пешеходном переходе. С ней был парень. Догнав правонарушителя, я вызвал 102. Приехала милиция и его забрала. Сказали, что поедут на место происшествия. Но через 5-10 минут, когда я ехал обратно, там уже никого не было. Мне сказали, что пострадавшую увезла "Скорая", - рассказал Нурлан Шаршеналиев.

Он, к слову, отметил, что не знает, является ли нарушитель молдо. Название к видеоролику "Молдо сбил девушку и сбежал", опубликованному в Сети, писал не он.

URL: https://www.vb.kg/373105
Теги:
ГУВД, ДТП, наказание, Административный кодекс, Бишкек, Аламедин-1, ГУОБДД, автонаезд
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