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В Бишкеке ищут странного мужчину, напугавшего несовершеннолетних девочек

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- Оксана Гут
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Милиция ищет подозрительного мужчину, о котором сообщила жительница столичного микрорайона "Асанбай". Кто этот мужчина, опасен ли он или болен – выяснится в ходе проверки. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

- Материал, опубликованный изданием VB.KG, был зарегистрирован. Октябрьскому УВД дано поручение проверить данный факт. Сейчас проводятся необходимые мероприятия по поиску подозрительного гражданина, - отметил он.

Напомним, читатель Сагира прислала в редакцию сообщение о том, что 23 августа днем в микрорайоне "Асанбай" неизвестный мужчина несколько часов ходил по двору и задавал вопросы девочкам 13-ти лет.

По словам очевидцев, мужчина лет 45, азиат, выглядел очень подозрительно.

URL: https://www.vb.kg/373106
Теги:
несовершеннолетние, Октябрьский район, проверки, розыск, Бишкек, УВД
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