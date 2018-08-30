III ВИК объявлены свободными от табачного дыма

Третьи Всемирные игры кочевников объявлены свободными от табачного дыма. По поручению вице премьер-министра КР А.Омурбековой, в Минздраве КР составлен план мероприятий предложенной концепции, среди которых:

четкое определение расположения обозначенных мест для курения;

распространение информации о статусе игр и проведение информационной кампании; обеспечение спортивных объектов и мест, где курение запрещено в соответствии с законодательством КР специальным знаком "Курение запрещено" и информационными материалами;

обучение волонтеров и персонала игр по их роли и обязанностям в обеспечении соблюдения антитабачных мер во время проведения игр, а также других служащих и персонала из сферы гостеприимства (баров, ресторанов, гостиниц, домов отдыха и пансионатов) о концепции игр кочевников без табачного дыма.