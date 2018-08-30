Кого и за что почетными грамотами и медалями наградил президент Жээнбеков?

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики".

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня независимости Кыргызской Республики.

Рады и горды за нашу коллегу, обозревателя газеты "Вечерний Бишкек", руководителя поискового движения "Наша Победа - Биздин Жениш" Светлану Лаптеву, которая награждена почетной грамотой.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Поздравляем!