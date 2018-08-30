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Кого и за что почетными грамотами и медалями наградил президент Жээнбеков?

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- ВБ
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики".

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня независимости Кыргызской Республики.

Рады и горды за нашу коллегу, обозревателя газеты "Вечерний Бишкек", руководителя поискового движения "Наша Победа - Биздин Жениш" Светлану Лаптеву, которая награждена почетной грамотой.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Поздравляем!

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URL: https://www.vb.kg/373109
Теги:
президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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