В Бишкеке после ремонтных работ открылась улица Льва Толстого

В торжественном открытии участка дороги приняли участие вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев, временно исполняющий обязанности председателя Бишкекского городского кенеша Эмиль Сыдыков, депутат Бишкекского городского кенеша Адиса Имангазиева, помощник генерального директора из главного офиса Пекина Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Пен Сяо Джун, начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев, начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев.

По словам вице-мэра Бакытбека Дюшембиева, проект "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" предусматривает, что все столичные дороги, которые можно сделать сквозными, станут таковыми.

"Так, например, улица Московская продлилась через улицу Джамгерчинова до улицы Садыгалиева (протяженность 2,8 км), далее через реконструированную улицу Мурманская (протяженностью 1,3 км) можно проехать на западную окраину столицы – улицу Алыкулова. Улица Ахунбаева достраивается в западном направлении от улицы Садырбаева до улицы Айбийке в жилом массиве "Ак-Ордо" (протяженность 3,5 км)", - сказал вице-мэр.

Дорожно-строительные работы на данной улице проводились в рамках первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

После проведенной реконструкции протяженность проезжей части составляет 1,28 км, ширина – 15 метров. Дорожные работы продолжались четыре с половиной месяца. На этом участке дороги уложили новое дорожное полотно и переустановили дорожные бордюры, обустроили тротуары и восстановили ирригационную систему. Также были проложены запасные коммуникации, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии.