Погода
$ 68.26 - 68.80
€ 79.84 - 80.67

В Бишкеке после ремонтных работ открылась улица Льва Толстого

388  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В торжественном открытии участка дороги приняли участие вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев, временно исполняющий обязанности председателя Бишкекского городского кенеша Эмиль Сыдыков, депутат Бишкекского городского кенеша Адиса Имангазиева, помощник генерального директора из главного офиса Пекина Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Пен Сяо Джун, начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев, начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев.

По словам вице-мэра Бакытбека Дюшембиева, проект "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" предусматривает, что все столичные дороги, которые можно сделать сквозными, станут таковыми.

"Так, например, улица Московская продлилась через улицу Джамгерчинова до улицы Садыгалиева (протяженность 2,8 км), далее через реконструированную улицу Мурманская (протяженностью 1,3 км) можно проехать на западную окраину столицы – улицу Алыкулова. Улица Ахунбаева достраивается в западном направлении от улицы Садырбаева до улицы Айбийке в жилом массиве "Ак-Ордо" (протяженность 3,5 км)", - сказал вице-мэр.

Дорожно-строительные работы на данной улице проводились в рамках первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

После проведенной реконструкции протяженность проезжей части составляет 1,28 км, ширина – 15 метров. Дорожные работы продолжались четыре с половиной месяца. На этом участке дороги уложили новое дорожное полотно и переустановили дорожные бордюры, обустроили тротуары и восстановили ирригационную систему. Также были проложены запасные коммуникации, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии.

URL: https://www.vb.kg/373119
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
арча
30.08.2018, 16:37

отлично

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  