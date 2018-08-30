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"Безопасный город". Подводные камни и выгоды проекта

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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Проект "Безопасный город" власти КР пытаются внедрить уже почти 10 лет. Запустить его в Бишкеке уже пару лет пытаются и депутаты ЖК. Но вопрос пока остается открытым.

При этом сам проект значительно помог бы снизить количество ДТП, а, значит, и рост смертности населения в автоавариях. Как отметил во вступительном слове сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков, в последнее время в Кыргызстане и в его столице ежедневно их происходит огромное количество.

"Более того, за 10 лет в Кыргызстане в ДТП погибло больше населения, чем за время боевых действий в Афганистане и Баткенских событиях на юге страны ", - пояснил он.

Нынешний тендер по проекту "Безопасный город" проводит Госкомитет информационных технологий и связи КР. В нем примут участие три компании: российский "Концерн радиостроения "Вега", "Кыргызтелеком" и "Мегалайн". Та из них, которая предоставит наиболее выгодные для КР условия будет реализовывать проект.

Как будет проходить его внедрение в жизнь и какие риски и выгоды для КР существуют на данный момент, рассказали на круглом столе "Проект "Безопасный город": реалии и перспективы" представители правительства и отечественные эксперты.

URL: https://www.vb.kg/373121
Теги:
Госагентство связи, ДТП, тендер, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город
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