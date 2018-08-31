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ВИК III вошли в топ-3 лучших событий осени-2018 в СНГ

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- ВБ
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Агентство ТурСтат, специализирующееся на исследовании рынка туризма и путешествий по России и СНГ, определило лучшие события для туристов на ближайшие выходные.

В первую тройку туристических событий осени-2018 вошли Всемирные Игры Кочевников в Кыргызстане, военно-исторический фестиваль "День Бородина" в Московской области и фестиваль народных промыслов "Секреты мастеров" в Нижнем Новгороде.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности туристических событий.

Агентство сообщает своим подписчикам, что III Всемирные Игры Кочевников пройдут со 2 по 8 сентября в Кыргызстане. В соревнованиях World Nomad Games 2018 по 37 видам спорта примут участие более 2 тысяч спортсменов из 80 стран. Всемирные Игры Кочевников 2018 пройдут на конно-спортивном ипподроме в городе Чолпон-Ата (270 км от Бишкека), в ущелье Кырчын (Семёновское ущелье) в 40 км от Чолпон-Аты, в Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в селе Бактуу-Долонотуу Иссык-Кульского района одноименной области Кыргызской Республики и в Амфитеатре на берегу озера Иссык-Куль.

URL: https://www.vb.kg/373126
Теги:
Россия, СНГ, туризм, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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