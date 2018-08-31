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Жээнбеков: Святой долг каждого кыргызстанца - беречь мир и единство

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- ВБ
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Сегодня – знаменательный день. День торжества нашего народа, который сумел воплотить в жизнь свою заветную мечту и добиться независимости. День сбывшихся надежд, исполненной мечты и воплощенных чаяний нашей нации. Именно в этот день мы высоко подняли наше знамя независимости, возвестив всему миру о появлении свободной страны, заняв свое достойное место в мировом сообществе", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 августа, во время торжественного мероприятия, посвященного празднованию 27-й годовщины независимости Кыргызстана, которое проходит на центральной площади "Ала-Тоо" в г. Бишкек.

В своей поздравительной речи Глава государства поздравил всех кыргызстанцев с Днем независимости страны.

Он подчеркнул, что свобода не даётся даром, она достигается в результате неустанной борьбы. Путь наших предков к этому великому дню был долог, тернист, полон трагедий и невзгод. Они веками сражались за долгожданную свободу. Немало сыновей и дочерей народа сложили головы на алтарь независимости.

"Лелея в сердцах мечту о свободе, мы, наконец, достигли этой заветной цели. Свободолюбивый дух кыргызского народа с честью выдержал испытание на прочность и стал бесценным достоянием, передаваемым из поколения в поколение. В эпосе "Манас" говорится, что даже в самые трагичные минуты своей исторической судьбы наш народ стремился к возрождению. Чем жестче были удары судьбы, тем сильнее бил ключом неиссякаемый источник воли к жизни кыргызов", - подчеркнул Президент.

Касаясь новейшей истории Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что она является ярким свидетельством тому, что свобода для каждого кыргыза была и остаётся непреходящей ценностью. За последние четверть века страна пережила две народные революции. Народ не мог остаться равнодушным к судьбе своего государства и сумел доказать, что готов к великой борьбе за торжество справедливости и за процветание общества, следующего по пути предков. Сегодня мы вспоминаем героев и отдаем дань уважения светлой памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу страны.

"По милости Всевышнего нашему поколению посчастливилось жить в независимом государстве, в свободном обществе. По меркам истории, прошедшие со Дня обретения независимости 27 лет – слишком малый срок. Но за этот период мы в своем развитии прошли путь, равнозначный целому веку. Заняли свое достойное место в мировом сообществе. Кыргызстан стал признанным во всем мире независимым государством. Вступив в ряды авторитетных международных организаций, наша страна стала равноправным участником региональных и мировых интеграционных процессов. Теперь наша задача – достойно продолжить славный путь предков, свято чтить независимость, беречь свободу, как зеницу ока, и передать последующему поколению", - подчеркнул Глава государства.

"Свято хранимый в глубине наших сердец патриотизм, чувство долга перед светлой памятью предков, свободолюбивый дух народа будут вести нас вперед, придавая нам силы и энергию, - сказал Сооронбай Жээнбеков. - Ради светлого будущего Кыргызстана мы должны ценить и беречь мир и спокойствие в стране, межнациональное согласие, защищать нашу государственность и единство в обществе. Это должно стать святым долгом для каждого кыргызстанца".

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что развитие страны во многом зависит от патриотизма каждого гражданина. Лишь тот, кто живет в государстве, где уважают свободу гражданина и защищают его права, будет стремиться внести вклад в развитие этой страны.

"Обеспечение верховенства закона, уважение прав каждого человека, уважение к человеку, признание его ценностей, интересов и проблем – одна из основ нашего развития. В Стратегии долгосрочного развития страны человеческий капитал определен как основной ресурс развития. Чтобы использовать его в полную силу, необходимо обеспечить свободу человека, свободу предпринимательства, свободу творчества. Во всех сферах будет обеспечена свободная конкуренция. Свобода станет наивысшей ценностью, ресурсом, благодаря которой будет развиваться государство. Будут обеспечены экономические и политические права свободных людей. Будет гарантирована защита частной собственности, свободного предпринимательства, защита инвестиций. Мы обеспечим право на свободные выборы в стране. Поэтому будем углублять демократизацию государственной власти и управления", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что главная цель, определяющая суть органов власти, это честное служение народу, искоренение коррупции. В Кыргызстане станет обычным явлением, когда все ветви власти будут прислушиваться к гласу народа, чутко реагировать на потребности общества.

"Как Президент, призванный реализовать волю всего народа, я обеспечу эти изменения в системе власти. Это – моя основная задача. Мы – страна свободных людей, которые живут и работают в свободном обществе. Независимость страны для нас великая ценность, свято защищаемая каждым из нас. Кыргызстан – наша страна, где свобода личности, экономические и политические свободы человека превыше всего. Мы вместе построим общество, где комфортно жить, трудится и воспитывать детей. Мы должны осознавать, что будущее страны и наших детей зависит от каждого из нас", - отметил он.

В своем выступлении Глава государства отметил, что вклад каждого гражданина весьма ценен и значим для государства. Единство всех кыргызстанцев, межэтническое согласие в обществе, чувство общей причастности к судьбе страны – залог успеха.

"Мы дорожим дружественными отношениями с соседними странами. Будем развивать конструктивное политико-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по таким интеграционным объединениям, как ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ. Свято соблюдая национальные интересы страны, будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что для достижения целей необходим мир в стране, стабильность в обществе, дружба между народами.

"Наша страна – одна, наше будущее – общее, наши цели – едины. Мы вместе добьемся успехов и больших целей! Пусть патриотическое чувство "Я - кыргызстанец" станет наивысшей ценностью, царящей в наших сердцах! Недаром говорится, что народ, живущий в согласии, ожидает счастье и развитие, а если нет согласия, то невозможно сохранить даже то, что имеешь. Наше счастье в независимости Кыргызстана, в единстве и согласии народа!", - призвал Президент.

Глава государства пожелал кыргызстанцам крепкого здоровья, успехов, счастливой и благополучной жизни, каждому гражданину, всем соотечественникам, находящимся за рубежом.

"Наше будущее, наше счастье – в независимости Кыргызстана! Интересы нашей страны – превыше всего! Да здравствует 27-годовщина независимости Кыргызской Республики! Пусть Всевышний благословит наш Кыргызстан!", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков в завершение своего выступления.

URL: https://www.vb.kg/373128
Теги:
День независимости, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
мэсний
31.08.2018, 13:32

нам кыргызам по крови передается на генном уровне святой долг--сделать из мухи слона и разнести ушак по всем аилам и домам..

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