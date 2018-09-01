Для журналистов, освещающих ВИК, в "Манасе" организовали кофе-брейк

Главная воздушная гавань Кыргызстана продолжает встречать гостей III Всемирных Игр кочевников. Поток гостей и участников увеличивается с каждым днем.

Представителей иностранных культурных и спортивных делегаций встречают перед пунктом паспортного контроля девушки в национальной одежде и волонтеры, которые объясняют дальнейшую логистику.

Так, представителей иностранных СМИ встречают и сопровождают 50 специально обученных волонтеров, которые владеют английским, немецким, турецким, арабским, корейским языками.

Также для быстрой регистрации журналистов для рабочей группы "Медиа и PR" руководство ОАО "Международный аэропорт "Манас" выделило уголок, где организовало круглосуточный кофе-брейк.