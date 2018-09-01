Погода
$ 68.26 - 68.80
€ 79.84 - 80.67

Для журналистов, освещающих ВИК, в "Манасе" организовали кофе-брейк

60  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главная воздушная гавань Кыргызстана продолжает встречать гостей III Всемирных Игр кочевников. Поток гостей и участников увеличивается с каждым днем.

Представителей иностранных культурных и спортивных делегаций встречают перед пунктом паспортного контроля девушки в национальной одежде и волонтеры, которые объясняют дальнейшую логистику.

Так, представителей иностранных СМИ встречают и сопровождают 50 специально обученных волонтеров, которые владеют английским, немецким, турецким, арабским, корейским языками.

Также для быстрой регистрации журналистов для рабочей группы "Медиа и PR" руководство ОАО "Международный аэропорт "Манас" выделило уголок, где организовало круглосуточный кофе-брейк.

URL: https://www.vb.kg/373129
Теги:
аэропорт, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  