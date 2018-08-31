Погода
$ 68.26 - 68.80
€ 79.84 - 80.67

Жээнбеков выразил соболезнование Путину в связи с кончиной Иосифа Кобзона

261  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с безвременной кончиной советского и российского певца и общественного деятеля, народного артиста СССР Иосифа Кобзона после продолжительной болезни.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о безвременной кончине советского и российского певца и общественного деятеля, народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона после продолжительной болезни.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким И. Кобзона, а также всему российскому народу. Песни и голос выдающегося Человека останутся в наших сердцах навсегда", - отмечается в телеграмме Главы государства.

Соболезнуют по поводу ухода из жизни артиста и граждане Кыргызстана.

Елена Баялинова поделилась воспоминанием о визите Кобзона в советскую Киргизию:

"Это были далекие 60-е. Он пел перед восторженными зрителями в клубе маленького шахтерского городка Майли-Сай. Мне, как дочери клубных работников, было уготовано почетное место на первом ряду. Большой и солидный дядя стоял прямо передо мной, и его волшебный голос на долгие годы приворожил маленькое сердце. Светлая память Иосифу Кобзону, доброму волшебнику из моего счастливого изумрудного детства!".

URL: https://www.vb.kg/373130
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Россия, Кыргызстан, Иосиф Кобзон умер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  