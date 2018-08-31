Жээнбеков выразил соболезнование Путину в связи с кончиной Иосифа Кобзона

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с безвременной кончиной советского и российского певца и общественного деятеля, народного артиста СССР Иосифа Кобзона после продолжительной болезни.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о безвременной кончине советского и российского певца и общественного деятеля, народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона после продолжительной болезни.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким И. Кобзона, а также всему российскому народу. Песни и голос выдающегося Человека останутся в наших сердцах навсегда", - отмечается в телеграмме Главы государства.

Соболезнуют по поводу ухода из жизни артиста и граждане Кыргызстана.

Елена Баялинова поделилась воспоминанием о визите Кобзона в советскую Киргизию:

"Это были далекие 60-е. Он пел перед восторженными зрителями в клубе маленького шахтерского городка Майли-Сай. Мне, как дочери клубных работников, было уготовано почетное место на первом ряду. Большой и солидный дядя стоял прямо передо мной, и его волшебный голос на долгие годы приворожил маленькое сердце. Светлая память Иосифу Кобзону, доброму волшебнику из моего счастливого изумрудного детства!".