Жээнбеков: Наша задача - воспитать свободное, мыслящее поколение!

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, принял участие в церемонии открытия нового здания школы № 96 в г. Бишкек.

Глава государства поздравил коллектив школы и учеников с Днем знаний - 1 сентября и открытием новой школы.

Президент Сооронбай Жээнбеков констатировал, что сегодня - в День знаний по Кыргызстану сданы в эксплуатацию 27 новых школ. Как планируется, до конца 2018 года еще 52 новые школы примут в свои стены учеников.

"Среди этих новых общеобразовательных учреждений есть и ваша школа, которую мы сегодня торжественно открываем. Образование берет свое начало в детском саду, а фундамент закладывается в школе. Каждая новая школа - это широкая дорога к знаниям, будущему и развитию нашего государства", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он пожелал детям успехов, и чтобы школа стала колыбелью знаний и новых возможностей для многих поколений.

Обращаясь к учителям, Президент отметил, что они должны совершенствовать педагогическую деятельность в соответствии с требованиями времени, так как только всесторонне развитый учитель может воспитать образованных, достойных учеников. Родителей призвал ради будущего своих детей болеть за школу, поддерживать ее и близко сотрудничать с учительским коллективом.

"Наша основная задача - воспитать свободное, разносторонне мыслящее новое поколение с высокими человеческими качествами. Талант и возможности каждого ребенка раскрываются только при получении лучшего образования. За воспитание нового поколения ответственны и педагоги-воспитатели, и родители, которые должны объединить свои усилия ради будущего детей, страны ", - подчеркнул Глава государства.

"Вы будущее нашей страны. От уровня вашей образованности, воспитания зависит уровень развития общества", - отметил Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к ученикам, и пожелал им доброго пути в мир знаний.

По окончанию выступления Президент Сооронбай Жээнбеков вручил директору школы № 96 Гулянде Асановой сертификат на 300 тысяч сомов для приобретения учебников, мультимедийного оборудования и необходимого спортивного инвентаря, осмотрел здание школы и учебные кабинеты.

Справочно:

Новая школа № 96 в жилмассиве "Ак-Ордо" г. Бишкек по новым стандартам рассчитана на 960 учеников. Объект сдан в эксплуатацию в августе 2018 года. Школа полностью оборудована соответствующей мебелью и оборудованием.