В Бишкеке соберется Тюркский Совет

Сегодня, 2 сентября 2018 года в г.Бишкек под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет).

Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы взаимодействия в рамках Тюркского совета, обменяются мнениями по вопросам регионального культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества тюркоязычных государств, а также перспектив развития самой Организации и других тюркских институтов.

Особое внимание будет уделено подготовке и Повестке дня предстоящего 6-го саммита Тюркского совета, которое состоится 3 сентября 2018 года в г.Чолпон-Ата на тему "сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежи".

На заседании СМИД также примут участие главы тюркских организаций и в качестве почетного гостя Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.