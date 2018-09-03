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В Чолпон-Ате состоялась официальная церемония встречи глав государств ССТГ

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- ВБ
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В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области сегодня, 3 сентября, в культурном центре "Рух Ордо" состоялась официальная церемония встречи глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

В культурном центре "Рух Ордо" глав делегаций встретил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. После официальной церемонии встречи, совместного фотографирования, лидеры стран ССТГ направились на заседание саммита глав государств ССТГ в расширенном составе.

На Саммите принимают участие главы государств Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимают участие в качестве почетных гостей.

По итогам заседания состоится подписание совместных документов.

Председательство в Саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану.

URL: https://www.vb.kg/373146
Теги:
Азербайджан, Казахстан, саммит, Турция, Узбекистан, Венгрия, Кыргызстан
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