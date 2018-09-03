В Чолпон-Ате состоялась официальная церемония встречи глав государств ССТГ

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области сегодня, 3 сентября, в культурном центре "Рух Ордо" состоялась официальная церемония встречи глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

В культурном центре "Рух Ордо" глав делегаций встретил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. После официальной церемонии встречи, совместного фотографирования, лидеры стран ССТГ направились на заседание саммита глав государств ССТГ в расширенном составе.

На Саммите принимают участие главы государств Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимают участие в качестве почетных гостей.

По итогам заседания состоится подписание совместных документов.

Председательство в Саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану.