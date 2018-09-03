Алиев пригласил Жээнбекова с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании Саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Президент Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал Президента Ильхама Алиева и азербайджанскую делегацию на берегу жемчужины Кыргызстана - Иссык-Куле.

Он выразил удовлетворение хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы сотрудничества между странами.

"Кыргызская Республика придает очень важное значение дальнейшему развитию братских отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. Мы готовы к открытой и содержательной беседе с нашими друзьями, по всем аспектам. Я хочу искренне поздравить вас с 100-летием Азербайджанской Демократической Республики", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил благодарность Ильхаму Алиеву за его приезд, несмотря за запланированную официальную поездку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение посетить братский Кыргызстан в таком знаменательном месте, как жемчужина Кыргызстана - Иссык-Куль.

"Это место важно для всего мира, является уникальным природным памятником, который радует кыргызстанцев и всех, кто приезжает в это прекрасное место. Хотел бы поздравить вас с организацией Саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это важное мероприятие, которое подтвердит наше единство и сотрудничество, очень хорошая возможность встретиться и обсудить наши двусторонние отношения. Я придаю важное значение сотрудничеству с Кыргызстаном. Мы намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям - политическим, экономическим связям, в транспортной сфере раскрываются очень хорошие возможности", - отметил Ильхам Алиев и добавил, что сегодняшняя встреча даст новый толчок отношениям, которые будут дальше успешно развиваться.

Кроме того, Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбеков с официальным визитом в Азербайджан.

Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, практической реализации ранее достигнутых договоренностей и перспектив дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил Президента Ильхама Алиева с официальным визитом в Кыргызстан подчеркнув, что это станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран.