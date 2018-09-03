Самые яркие моменты открытия ВИК-2018 через объектив Султана Досалиева

С участием Президента Сооронбая Жээнбекова в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области накануне состоялась церемония открытия Третьих Всемирных игр кочевников.

В церемонии открытия в качестве гостей приняли участие Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и принц Эмирата Фуджейра Мухаммед бин Хамад бин Мухаммед Аль-Шарки.

Церемония открытия сопровождалась театрализованным шоу.

Перед началом представления выступил президент Сооронбай Жээнбеков.

Публикуем полный текст выступления главы государства.

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые участники Игр кочевников!

Дорогие гости!

Добро пожаловать на III Всемирные игры кочевников!

Мы искренне рады встрече с вами на открытии третьих Всемирных игр кочевников на берегу озера Иссык-Куль - жемчужины земли кыргызской!

Добро пожаловать в страну величественных белоснежных гор Ала-Тоо, на родину Великодушного Манаса, свободолюбивого и гостеприимного кыргызского народа!

Решение о проведении Всемирных игр кочевников принималось на Совете сотрудничества тюркоязычных государств в 2012 году.

И наши игры сегодня начинаются в рамках Саммита глав тюркоязычных государств.

Мы очень рады, что в этой торжественной церемонии принимает участие Президент братской Республики Казахстан, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Мы признательны прибывшему к нам издалека Президенту братской Турецкой Республики - уважаемому господину Реджепу Тайипу Эрдогану.

Я с признательностью отмечаю, что на сегодняшней церемонии принимает участие наш почетный гость из Европы - Премьер-министр дружественной нам Венгрии, уважаемый Виктор Орбан.

Мы приветствуем дорогого гостя из России - Президента Татарстана Минниханова Рустама Нургалиевича.

Сегодня на открытии Всемирных игр кочевников присутствуют наши высокопоставленные дорогие гости.

Считаю, что все это свидетельствует о высокой оценке Всемирных игр кочевников, глубокое уважение кыргызского народа.

Завтра ожидается прибытие на Саммит глав государств тюркоязычных государств, который состоится в городе Чолпон-Ата, Президента Республики Азербайджан - уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева, Президента Республики Узбекистан - уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева.

Уважаемые участники торжества!

Для участия в Третьих Всемирных играх кочевников приехали почетные гости, официальные делегации, спортсмены, исследователи и работники культуры более, чем из 50ти стран мира.

Кроме того, на открытии Игр принимают участие руководители наших международных партнеров, дипломаты, и представители международных спортивных организаций.

Ход соревнований освещают представители более ста известных телекомпаний и средств массовой информации.

Мы рады искренне приветствовать всех вас на гостеприимной кыргызской земле.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие гости!

Сегодня политические, экономические, экологические и культурные процессы, происходящие в мире, набирают высокий оборот. Быстрыми темпами меняются технологии.

Все эти явления наравне с достижениями, породили перед человечеством ряд новых проблем.

В таких условиях имеет громадное значение обращение к ценностям, наследию и традициям кочевых народов.

Это укрепит единство народов мира. Послужит основой для распространения идеалов гуманизма, изменения отношения к природе, человеческому обществу.

Цивилизация кочевников - охватывает историю тысячилетий.

Это великое наследие, охватывающее территории от Тихого океана до Европы, Центральной и Восточной Азии, Малой Азии и Ближнего Востока.

Такие бескрайние просторы могли освоить только кочевники. Мир кочевников объединяет сотни народов. Их культура, мировоззрение имеют неповторимые особенности.

Цивилизация кочевников играла большую роль в процессе мирового развития. Она, соединяя культуру Запада и Востока, меняла мир, поворачивала его в русло обновления.

Цивилизация кочевников превратила гармоничную жизнь человека и природы в особенную ценность.

Ключевая философия кочевников отражает суть равновесия материального и духовного.

Уважаемые дамы и господа!

Сегодняшние мировые вызовы вынуждают нас снова и снова возвращаться к своим источникам, исконной культуре, ценностям и зарядиться от них духовной энергией.

Кочевники всегда придерживались народной демократии, соединяя различные культуры, через терпеливое отношение между религиями служили мостом к мирному сосуществованию.

В наше время эта идея стала главной ценностью.

Игры кочевников три раза подряд проводились на кыргызской земле, на берегу нашего священного озера Иссык-Куль.

Теперь миссия проведения Всемирных игр кочевников передается Турецкой Республике. Я желаю уважаемому Реджепу Тайипу Эрдогану - Президенту Турецкой Республики, принимающей от нас эстафету, успешного проведения следующих Игр кочевников.

Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие гости!

Суть третьих Всемирных игр кочевников - спорт, культура и знание!

Дух и сила!

Наши спортсмены порадовали нас, показав этот дух и силу на Азиатских играх. Они сегодня присутствуют на открытии игр кочевников. Мы гордимся вами.

Не ограничиваясь лишь демонстрацией силы и ловкости, Игры кочевников призваны способствовать развитию неповторимой культуры и традиций нынешних поколений кочевников!

Традиционные спортивные игры кочевников и культурные мероприятия сближая людей, прибывших с разных концов света, олицетворяют идеалы мирного сосуществования народов.

Уважаемые кыргызстанцы!

Дамы и господа!

Пусть, в спортивных состязаниях в рамках третьих Всемирных игр кочевников будет справедливое судейство и победят в них самые сильные, самые ловкие и самые достойные!

Я желаю гостям почувствовать гостеприимство кыргызского народа, насладиться неповторимой красотой нашей земли и приятно отдохнуть!

Третьи Всемирные игры кочевников объявляю открытыми!