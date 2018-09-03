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Наследный принц Эмирата Эль-Фуджейра ОАЭ высоко оценил организацию III ВИК

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев и Наследный принц Эмирата Эль-Фуджейра Объединённых Арабских Эмиратов, шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки посетили матч по кок-бору между сборными Кыргызстана и Монголии, который состоялся на ипподроме в селе Бактуу-Долонотуу Иссык-Кульской области в рамках III Всемирных игр кочевников.

Также сегодня состоялись переговоры между Мухаммедкалыем Абылгазиевым и шейхом Мохаммедом бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Эмиратом Фуджейра в культурно-гуманитарном направлении и в сфере туризма. Была выражена обоюдная готовность к налаживанию прямых контактов и активизации межкультурных и деловых связей.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил шейха Мохаммеда бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки за приезд в Кыргызстан и проявленный интерес к III Всемирным играм кочевников, проходящим в эти дни на побережье озера Иссык-Куль.

Шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки в свою очередь высоко оценил организацию III Всемирных игр кочевников.

"Многие народы мира на сегодняшний день теряют свою историческую идентичность, но ваша инициатива способствует сохранению духа кочевых народов, их культуры и традиции. Реализуя эту идею, вы создаёте прекрасную возможность рассказать всему миру о своей культуре", - сказал он.

URL: https://www.vb.kg/373153
Теги:
ОАЭ, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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