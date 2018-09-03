Этно-городок "Бишкек ордо" посетили первые леди Кыргызстана и Турции

3 сентября в рамках III Всемирных игр кочевников состоялся визит первых леди Кыргызской Республики Айгуль Токоевой и Турции Эмине Эрдоган в этно-городок "Бишкек ордо" в ущелье Кырчын.

В рамках визита первым леди и мэру столицы Азизу Суракматову была продемонстрирована национальная традиция "Бала бешикке салуу".

Также на территории этно-городка весь день проходят национальные игры: "аркан тартыш ", " шакек салмай", "ак терек, көк терек" и другие.

Официальное открытие этно-городка "Бишкек ордо" состоится уже завтра, 4 сентября.

На фото прекрасно видно, что Эмине Эрдоган и Айгуль Токоева общаются очень тепло, можно сказать - по-дружески. На первой леди Кыргызстана, судя по всему, костюм от отечественного, уже всемирно известного дома моды DILBAR.