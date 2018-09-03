III ВИК: Наши борцы завоевали три медали в первый соревновательный день

В первый соревновательный день турнира III Всемирных игр кочевников разыгрывались 3 комплекта медалей в состязаниях по таджикской национальной борьбе (гуштини милли камарбанди). В состязании приняли участие 27 спортсменов из 11 стран.

Кыргызстан был представлен во всех трех весовых категориях (до 68 кг, до 82 кг и абсолютная весовая категория). По итогам схваток предварительного раунда два кыргызстанских борца пробились в финал, еще один получил возможность бороться за бронзу.

В финальной схватке весовой категории до 68 килограмма кыргызстанец Марлен Абдрасулов сошелся с Бегенчом Йагмуровым из Туркменистана. Встреча завершилась победой Абдрасулова, и он завоевал золотую медаль турнира. В итоговом протоколе данной весовой категории 3 место заняли спортсмены из Казахстана и России.

В финальной схватке весовой категории до 82 килограмм кыргызстанцу Шерикбай Аманилла уулу противостоял представитель Российской Федерации Артур Зулкарнаев. Россиянин оказался сильнее своего соперника и завоевал золото.

Третью медаль для Кыргызстана завоевал Кайрат Тойчиев в абсолютной весовой категории. Золотую медаль в данной весовой категории завоевал спортсмен из Туркменистана Аннамурат Мурадов.

Список победителей:

Весовая категория до 68 кг:

1 место –Марлен Абдрасулов (Кыргызстан) – призовой фонд 75 тысяч сомов;

2 место – Бегенч Йагмуров (Туркменистан) – 35 тысяч сомов;

3 место – Муратхан Берикбол (Казахстан) – 17 тысяч 500 сомов;

3 место - Шабиев Разиль (Россия) 17 тысяч 500 сомов.

до 82 килограмм:

1 место – Артур Зулкарнаев (Россия) - 75 тысяч сомов;

2 место – Шерикбай Аманилла уулу (Кыргызстан) - 35 тысяч сомов;

3 место – Силапберди Нуриев (Туркменистан) - 17 тысяч 500 сомов;

3 место - Элмаддин Рамазанов (Азербайджан) - 17 тысяч 500 сомов.

Абсолютная весовая категория:

1 место – Аннамурат Мурадов (Туркменистан) - 75 тысяч сомов;

2 место – Жонгор Паренбаатар (Монголия) - 35 тысяч сомов;

3 место – Кайрат Тойчиев (Кыргызстан) - 17 тысяч 500 сомов;

3 место - Максат Жандилдаев (Казахстан) - 17 тысяч 500 сомов.