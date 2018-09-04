Сегодня состоится повторный конкурс по проекту "Безопасный город"

Сегодня, 4 сентября, в 15.00 Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики (далее - ГКИТиС КР) проведет повторный конкурс по проекту "Безопасный город".

Пресс-служба ведомства напоминает, что во время онлайн-аукциона, проведенного 23 августа 2018 года, электронная система государственных закупок Кыргызской Республики не определила победителя. В связи с чем было решено объявить аукцион несостоявшимся. По условиям конкурса победителем должен был стать тот участник, который предложил наименьшую цену.

При этом, отметим, что стартовая цена в сумме 2,5 млрд сом и все требования для конкурсных заявок остались без изменений.

Согласно требованию конкурса, а также для обеспечения объективности и прозрачности, сформирован новый состав конкурсной комиссии, куда включены депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители соответствующих министерств и ведомств, а также общественных организаций и наблюдательного совета Госкомитета.

Председателем тендерной комиссии по проекту "Безопасный город" является Кубаныч Шатемиров, заместитель председателя ГКИТиС КР.