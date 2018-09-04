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Сегодня состоится повторный конкурс по проекту "Безопасный город"

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- Елена Цой
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Сегодня, 4 сентября, в 15.00 Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики (далее - ГКИТиС КР) проведет повторный конкурс по проекту "Безопасный город".

Пресс-служба ведомства напоминает, что во время онлайн-аукциона, проведенного 23 августа 2018 года, электронная система государственных закупок Кыргызской Республики не определила победителя. В связи с чем было решено объявить аукцион несостоявшимся. По условиям конкурса победителем должен был стать тот участник, который предложил наименьшую цену.

При этом, отметим, что стартовая цена в сумме 2,5 млрд сом и все требования для конкурсных заявок остались без изменений.

Согласно требованию конкурса, а также для обеспечения объективности и прозрачности, сформирован новый состав конкурсной комиссии, куда включены депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители соответствующих министерств и ведомств, а также общественных организаций и наблюдательного совета Госкомитета.

Председателем тендерной комиссии по проекту "Безопасный город" является Кубаныч Шатемиров, заместитель председателя ГКИТиС КР.

URL: https://www.vb.kg/373159
Теги:
аукцион, Бишкек, Безопасный город
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Комментарии
Али
04.09.2018, 09:13

Задолбали вы со своим конкурсом. Сколько лет это уже идет... Не можете выгодно договориться, чинуши???

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Вик
04.09.2018, 10:15

Али

Задолбали вы со своим конкурсом. Сколько лет это уже идет... Не можете выгодно договориться, чинуши???

Этот проект не смогли осуществит предыдущей власти, похоже теперь на конец то пришло время.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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