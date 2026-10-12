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Президент взял под личный контроль обращение многодетной матери из Баткена

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи с жителями Баткенского района и города Баткен выслушал обращение женщины, которая рассказала о семейном конфликте и споре за совместно нажитое имущество.

Жительница по имени Гульзат сообщила, что супруг оставил ее с тремя детьми. По ее словам, теперь он пытается через суд оспорить документы и лишить ее имущества, приобретенного в браке.

Выслушав обращение, глава государства поручил представителям судебных и надзорных органов объективно разобраться в ситуации и оказать женщине необходимую помощь. Президент заверил, что лично проконтролирует рассмотрение ее вопроса.

В ходе разговора Садыр Жапаров затронул тему ответственности родителей после развода. В качестве примера он привел Японию, где, по его словам, мужчина обязан материально поддерживать детей и бывшую супругу даже после создания новой семьи.

Глава государства подчеркнул, что расторжение брака не освобождает отца от обязанности содержать своих детей.

На встрече также обсуждалась уголовная ответственность за двоеженство и многоженство. В частности, был поднят вопрос применения статьи 176 Уголовного кодекса Кыргызстана.

Согласно семейному законодательству страны, гражданин может состоять только в одном зарегистрированном браке. При наличии действующего брака органы ЗАГС не вправе регистрировать новый.

Помимо семейных вопросов, жители Баткенского района и города Баткен обсудили с президентом обеспечение населения питьевой водой, жилищные проблемы, возникшие после определения границы с Таджикистаном, и другие социальные вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/462225
Теги:
Баткенская область, семья, женщины
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