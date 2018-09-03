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Завтра Жээнбеков проведет официальную встречу с премьер-министром Венгрии

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приняли участие в торжественной церемонии открытия этногородка в урочище "Кырчын".

Церемония открытия началась с театрализованного представления "Золотой век кочевников" на сцене "Улуу Ордо". На торжественно украшенной сцене "Улуу Ордо" прошло театрализованное представление, рассказывающее об истории и национальных традициях кыргызов.

После окончания представления, с приветственным словом выступил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в Кыргызстане, сохранившем кочевое наследие и дух кочевников, сейчас проходят вызывающие гордость и радость события.

"Вчера мы провели открытие Всемирных игр кочевников. В нем приняли участие главы братских государств, главы правительств. Прибыли почетные гости с более чем 50-ти стран. Рядом со мной находится Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страны, которая несмотря на то, что находится в далекой Европе, не забывает о своем кочевом происхождении и считает нас своими братьями. Он специально приехал на жайлоо "Кырчын", чтобы близко познакомиться с кочевой жизнью, кочевой культурой", - отметил Сооронбай Жээнбеков, и от имени всех кыргызстанцев поблагодарил Виктора Орбана.

Обратившись к кыргызстанцам, Глава государства подчеркнул, что они стали очевидцами событий, к которым прикованы интерес и внимание всего мира.

Отметил, что сегодня прошло заседание глав государств Саммита совета тюркоязычных государств с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдогана, Узбекистана Шавката Мирзиеева, Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Город Чолпон-Ата стал центром заседания тюркских государств, тюркского мира. Мы обсудили многие вопросы сотрудничества и дружбы. Более ста средств массовой информации со всех концов света доводят до зрителей эти мероприятия, игры кочевников, их образ жизни и культуру. Мы в третий раз провели Игры кочевников и прославили их на весь мир. В целях дальнейшего развития философии кочевой цивилизации мы передали право проведения Игр Турции, благодарим народ Турции и Президента Реджеп Тайип Эрдогана за поддержку", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил благодарность от имени всех кыргызстанцев организаторам этих мероприятий за высокую ответственность и подчеркнул, что их труд будет оценен по достоинству.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал соотечественникам благополучия, а Кыргызстану -развития и процветания.

Далее Сооронбай Жээнбеков и Виктор Орбан ознакомились с этно-культурным городком "Кырчын", где расположен юрточный городок и установлено более 1000 юрт, представленных из каждой области.

Отметим, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл вчера, 2 сентября, в Кыргызстан по приглашению Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

В рамках визита Премьер-министр Венгрии в качестве высокого гостя принял участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и заседании Саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств в г. Чолпон-Ата.

Завтра, 4 сентября, состоится встреча Президента Сооронбая Жээнбекова с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках его официального визита в Кыргызстан.

URL: https://www.vb.kg/373161
Теги:
президент, Венгрия, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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