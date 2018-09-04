"Раим-миллион" появился на Играх Кочевников как ни в чем не бывало...

Депутат парламента от фракции СДПК Ирина Карамушкина рассказала, что на открытие Игр кочевников приехал Раим Матраимов.

"Гордо прошёл, поздоровался, пожимая руки депутатам и членам правительства, и сел в VIP-ложу... В борьбе с коррупцией побеждают государственные карманники и взяточники! Моё обращение к Генеральному прокурору и всем прокурорским работникам, к председателю ГКНБ и директору АКС: вы почему не ставите вопрос перед Президентом о проведении тщательного следствия по Матраимову? Ведь Кубанычбек Кулматов чётко показал, какой поток денег может идти в бюджет, и его резко снимают и в камеры ГКНБ. То вменяли, что распределил грант и школу построил, то гражданство обнаружили через 20 лет, то денег кому-то не дал на птицефабрику - и за это в наручники и в СИЗО ГКНБ? А Матраимов позирует перед всеми и даже не стесняется собственного народа, да никуда и не прячется... Позор Генеральной прокуратуре и АКС!" - возмущена член ЖК КР.

И действительно, в соцсетях обсуждалась фотография, на которой пользователи увидели человека, похожего на Раима Матраимова.

Отметим, что против бывшего заместителя председателя Таможенной службы КР по прозвищу "Раим-миллион" не было выдвинуто никаких обвинений, он не является фигурантом каких-либо расследований. Напротив, он выиграл суд первой инстанции по иску к правительству о незаконности его увольнения.

Как на заявление парламентария отреагируют следственные органы и, собственно, сам Матраимов?