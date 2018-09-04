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"Раим-миллион" появился на Играх Кочевников как ни в чем не бывало...

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- ВБ
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Депутат парламента от фракции СДПК Ирина Карамушкина рассказала, что на открытие Игр кочевников приехал Раим Матраимов.

"Гордо прошёл, поздоровался, пожимая руки депутатам и членам правительства, и сел в VIP-ложу... В борьбе с коррупцией побеждают государственные карманники и взяточники! Моё обращение к Генеральному прокурору и всем прокурорским работникам, к председателю ГКНБ и директору АКС: вы почему не ставите вопрос перед Президентом о проведении тщательного следствия по Матраимову? Ведь Кубанычбек Кулматов чётко показал, какой поток денег может идти в бюджет, и его резко снимают и в камеры ГКНБ. То вменяли, что распределил грант и школу построил, то гражданство обнаружили через 20 лет, то денег кому-то не дал на птицефабрику - и за это в наручники и в СИЗО ГКНБ? А Матраимов позирует перед всеми и даже не стесняется собственного народа, да никуда и не прячется... Позор Генеральной прокуратуре и АКС!" - возмущена член ЖК КР.

И действительно, в соцсетях обсуждалась фотография, на которой пользователи увидели человека, похожего на Раима Матраимова.

Отметим, что против бывшего заместителя председателя Таможенной службы КР по прозвищу "Раим-миллион" не было выдвинуто никаких обвинений, он не является фигурантом каких-либо расследований. Напротив, он выиграл суд первой инстанции по иску к правительству о незаконности его увольнения.

Как на заявление парламентария отреагируют следственные органы и, собственно, сам Матраимов?

URL: https://www.vb.kg/373165
Теги:
Генеральная прокуратура, ГТС, Ирина Карамушкина, АКС ГКНБ, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня
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Комментарии
скафнюк
04.09.2018, 10:01

не удивлюсь если и бакиевы будут на праздники приезжать..время то другое((

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Калыс Алиев
04.09.2018, 10:10
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Плюсов: 118
Минусов: 126
Комментариев: 207

скафнюк

не удивлюсь если и бакиевы будут на праздники приезжать..время то другое((

Да Атамбаев уже со всеми дружить если придет Баксы сними тоже дружить короче совсеми Кошелёк Атамбаева Раим засветился играх.

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Вик
04.09.2018, 10:12

Другу Икрама и кошелка Атамбаева когда посадят.

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Асхат
04.09.2018, 10:14

По Раиму Соке конечно облажался, но он ничего не может сделать с Раимом, потому что он Кошелеко Асылбека Жеенбекова. Но этот Раим неплохо так цвел и пах и при АША. Куда тогда смотрела Карамушкина?!?? Куда смотрел АША? Так что это все просто лицемерие и ложь. У нас просто идет борьба за ресурсы и власть, о народе никто не думает, ни Соке, ни тем более АША не думал. 

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мирлан
04.09.2018, 10:24

Мдаа уж, на самом деле этот Раим и стал ахилесовой пятой этой власти. Видимо правда слухи о спонсорстве Раима кого то из нынешней власти.

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Ss Sd
04.09.2018, 10:44
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Плюсов: 47
Минусов: 13
Комментариев: 54

Калыс Алиев

скафнюк

не удивлюсь если и бакиевы будут на праздники приезжать..время то другое((

Да Атамбаев уже со всеми дружить если придет Баксы сними тоже дружить короче совсеми Кошелёк Атамбаева Раим засветился играх.

Скажи, почему СОКе не трогает Раима? потому что он ему должен за финансовую поддержку на выборах? 

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Ss Sd
04.09.2018, 10:46
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 13
Комментариев: 54

на зажнем плане, Жеенчороев

типичиный депутат, он уже не помещаеться на фотографии, потому что голова только для того чтобы кушать....  

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Менталист
04.09.2018, 10:48

Как обычный гражданин поехал на игры. Он что теперь должен сидеть дома ?стыдится нечего, обвинений нет...в чем проблема понятно же не будут сажать. Захотят придумают и посадят. А пока он нужен

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Кыке
04.09.2018, 11:04

Кстати, уважаемые, а где Курманбек Салиевич со своей семейкой??? Ну это уже прокол, ребята. Обидятся же они, что свои то их не пригласили...Нехорошо...нехорошо..

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1
04.09.2018, 11:07

Ss Sd

на зажнем плане, Жеенчороев

типичиный депутат, он уже не помещаеться на фотографии, потому что голова только для того чтобы кушать....  [/quote

Ну чо за дела чуть что так сразу Жеенчороев.

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Асылбек
04.09.2018, 11:14

Вот и власть с каждым днем показывает свое истинное лицо.

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Мика Мамаев
04.09.2018, 11:20
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Плюсов: 37
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Комментариев: 60

))),,,мдаа Сооронбай Шарипович,,не такой то вы и принципиальный и честный каким хотите показаться на словах)), нет в Вас мужского "сказал- сделал" ... Больше политик...жаль...

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Калыс Алиев
04.09.2018, 11:23
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Плюсов: 118
Минусов: 126
Комментариев: 207

Ss Sd

Калыс Алиев

скафнюк

не удивлюсь если и бакиевы будут на праздники приезжать..время то другое((

Да Атамбаев уже со всеми дружить если придет Баксы сними тоже дружить короче совсеми Кошелёк Атамбаева Раим засветился играх.

Скажи, почему СОКе не трогает Раима? потому что он ему должен за финансовую поддержку на выборах? 

Об этом надо было спросит у Атамбаева почему он? когда его выгнали из Ошской таможни выгнали обратно поставили на месте об даже запись есть разговор Атамбаева и Бекназарова, так что Атамбаева в месте Раимом посадить надо похожее по этому наверное оставили.

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Махони
04.09.2018, 11:28

Раим много знает про черные делишки Атамбаева, это скорее точно по этому Атамбаев умолял Жээнбекова что бы его не посадили.

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Мирлан
04.09.2018, 11:42

Раим Сокенин кудаасы болот

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Тилек
04.09.2018, 12:06

С самого начала предвыборной гонки прошел слух, что Раим спонсор Соке на юге, но никто не обратил на это внимание, потом люди сказали, что Раим плотно сидит под Асылбеком и опять же никто не обратил на это внимание, позже вы все сами знаете, неожиданный ход был со стороны Исакова, но его быстро наказали за его самостоятельность, все же понимали, что рано или поздно, но Раима надо было наказывать по закону, кстати огромное спасибо Шопуру, который сыграл свою роль в этом бардаке, что творится сейчас. 

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Мелис Жеенбеков
04.09.2018, 12:19
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Комментариев: 3


Напротив, он выиграл суд первой инстанции по иску к правительству о незаконности его увольнения.

Так кабмин оспорил решение суда о восстановлении Раима в должности, не так ли? Получается, что Абылгазиев тоже не хочет видеть его в своей команде.

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Мелис Жеенбеков
04.09.2018, 12:21
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Комментариев: 3

Кольбаев на свободе, против Раима даже внутреннего расследования нет, Канат Исаев спокойно разгуливает по городу.  Что-то не так в борьбе номер первого против коррупции, совсем что-то не так.

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