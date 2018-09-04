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Стоит ли наказывать "гаишников", уснувших посреди дороги?

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- Оксана Гут
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В отношении сотрудников, уснувших в машине посреди улицы Боконбаева, ведется служебное расследование. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Бишкека.

- Весь личный состав с 30 августа работает на усилении, без выходных и сна. В объяснительной сотрудники написали, что у них не было другой возможности отдохнуть. Проблема в том, что они встали практически на проезжей части. Поэтому пока неизвестно, какое им будет избрано наказание, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пользователь Facebook Мурза Суранов заснял видео о спящих "гаишниках" и опубликовал в Сети.

Впрочем, многие граждане уже вступились за стражей дорожного порядка, оставив следующие комментарии под постом автора ролика:

"Третьи сутки не спят сотрудники милиции, чтобы наша страна не облажалась перед высокими гостями, конечно устанет тут любой. А что сделал для страны этот автор снимка, кроме мысли поймать хайп на трудягах?" - написал Улан Джумаков.

"Так нельзя делать, они всю ночь работали! Без милиции у нас был бы бардак!" - написал другой пользователь. И таких комментариев - большинство. А вот автора ролика раскритиковали - мол, совести нет совсем.

Уважаемые читатели, а как вы думаете - стоит ли наказывать сотрудников ГУОБДД?

URL: https://www.vb.kg/373166
Теги:
наказание, Административный кодекс, Бишкек, Всемирные игры кочевников, ГУОБДД
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Комментарии
Райзап
04.09.2018, 11:11

Наказать стоит. Так как облажались и бардак.

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Аза
04.09.2018, 11:18

более 5 тысяч гневных смайлов на фейсбуке под публикациями разных СМИ об этом. более 4000 тысяч гневных репостов. Отписалось несколько тролей в комментариях, и уже все, горожане заступились. Адексватно смотрите на ситуацию. Адекватный человек не будет вступать в спор в комментариях с этими матершинниками, которые их якобы поддержали! Это идиотизм какой-то! Всех ментов наверное комментировать заставили! А они только и умеют в комментариях материться

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Мээрим
04.09.2018, 11:21

Джунушалиев развел бардак в органах. Такого беспредела еще никогда не было.

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Лис
04.09.2018, 11:22

Кто за них заступился? Не выгораживайте толстопузов. Позорники они больше никто.

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гость
04.09.2018, 11:36

Дармоеды

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04.09.2018, 12:27

За них заступились они сами и их жены в соцсетях. Сегодня видел как в маршрутке люди смотрели это видео и возмущались. Какой адекватный человек заступится за такое? С головой не дружите?

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фыва
04.09.2018, 12:32

спящие милиционеры должны быть наказаны. Поставить машину на середине дороги и заснуть - это же не в стране Лимонии - Стране Чудес. Или мы давно уже стали такой страной?

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