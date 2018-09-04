Стоит ли наказывать "гаишников", уснувших посреди дороги?

В отношении сотрудников, уснувших в машине посреди улицы Боконбаева, ведется служебное расследование. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Бишкека.

- Весь личный состав с 30 августа работает на усилении, без выходных и сна. В объяснительной сотрудники написали, что у них не было другой возможности отдохнуть. Проблема в том, что они встали практически на проезжей части. Поэтому пока неизвестно, какое им будет избрано наказание, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пользователь Facebook Мурза Суранов заснял видео о спящих "гаишниках" и опубликовал в Сети.

Впрочем, многие граждане уже вступились за стражей дорожного порядка, оставив следующие комментарии под постом автора ролика:

"Третьи сутки не спят сотрудники милиции, чтобы наша страна не облажалась перед высокими гостями, конечно устанет тут любой. А что сделал для страны этот автор снимка, кроме мысли поймать хайп на трудягах?" - написал Улан Джумаков.

"Так нельзя делать, они всю ночь работали! Без милиции у нас был бы бардак!" - написал другой пользователь. И таких комментариев - большинство. А вот автора ролика раскритиковали - мол, совести нет совсем.

Уважаемые читатели, а как вы думаете - стоит ли наказывать сотрудников ГУОБДД?