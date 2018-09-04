Депутаты ЖК открыли четвертую сессию VI созыва

Сегодня состоялось официальное открытие очередной четвертой сессии Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

"Согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Сессии осуществляются в форме заседаний ЖК, его профильных комитетов, парламентских и общественных слушаний".

Напомним, согласно статье 35 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", очередные заседания парламента проводятся в среду и четверг.