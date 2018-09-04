Погода
$ 68.77 - 69.07
€ 79.56 - 80.25

Депутаты ЖК открыли четвертую сессию VI созыва

117  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня состоялось официальное открытие очередной четвертой сессии Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

"Согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Сессии осуществляются в форме заседаний ЖК, его профильных комитетов, парламентских и общественных слушаний".

Напомним, согласно статье 35 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", очередные заседания парламента проводятся в среду и четверг.

URL: https://www.vb.kg/373170
Теги:
парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Мелис Жеенбеков
04.09.2018, 12:16
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3


Депутат Канат Исаев явился на открытие очередной сессии Жогорку Кенеша сегодня, 4 сентября.

Лучше бы не начинали, от неработы депутатов меньше негатива.А началось всё с того, что депутаты спокойно отреагировали на появление Исаева, который вообще-то под домашним арестом.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  