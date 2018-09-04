Водитель, насмерть сбивший женщину в Бишкеке, до сих пор не найден

Как пояснили VB.KG в пресс-службе УОБДД по ГУВД Бишкека, проводится следствие и все оперативные мероприятия. Но водителя, который насмерть сбил женщину в Бишкеке, еще не нашли. Также пока еще в процессе выяснения информация, на кого оформлена машина.

Напомним, вчера около 22.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Шукурова была сбита женщина 50-55 лет.

Водитель с места происшествия скрылся, женщина умерла до приезда "Скорой". Ею оказалась бишкекчанка, мать двоих детей.

По Бишкеку был объявлен план "Перехват", в результате чего была найдена автомашина "Тойота Раннер". В салоне было несколько подложных госномеров.