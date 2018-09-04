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Женщина рассказала, как сотрудник ГУОБДД спас их с сыном от верной гибели

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- ВБ
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"Уважаемый милиционер! Спасибо вам за внимание к ребенку, что вы решились сделать это фото на память! Ребенок очень хотел иметь такую фотографию.

Я видела, как ребенок подбежал к вам и вы поздоровались, поздравили друг друга. Вот они, патриоты страны! Спасибо вам за эти 4 дня спокойствия в стране. Вы молодцы!

Я благодарю вас за порядок, за сохранение жизни многих граждан...

31-го августа в День независимости,1 сентября ни один ребенок, ни один родитель не пострадал, спасибо за безаварийные ситуации на дорогах! Я отдаю вам глубокое уважение! Желаю вам всех благ и терпения! Вы простояли 50 часов, выполняя свой долг и отдавая честь стране!".

Вот такое обращение попросила опубликовать наша читательница Аиза Рапатова.

Оказывается милиционер, что на фото, спас ее с сыном. Ситуация произошла 31 августа в час дня.

Когда женщина с ребенком переходила дорогу, на них на полной скорости на красный сигнал светофора неслась машина.

"Но водитель резко нажал на тормоз, когда увидел представителя ГАИ (ГУОБДД - ред.), который шел в нашу сторону. Потом мой ребенок умолял сфотографироваться с этим сотрудником, тот отказывался, мол нельзя... Но ведь можно начальству сказать спасибо за таких внимательных сотрудников?!

Тот момент, когда на нас неслась машина и резко затормозила, занял доли секунды. И если бы не этот милиционер - не знаю, что бы с нами случилось, какие были бы последствия", - рассказала Аиза.

URL: https://www.vb.kg/373173
Теги:
ДТП, спасатели, Бишкек, ГУОБДД
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