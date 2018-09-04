Мэрия Бишкека ответила на Народную новость по улице Садырбаева

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что по информации управления капитального строительства мэрии города Бишкек, дорожные работы на улицы Садырбаева (Баха) идут по графику. На участке между улицами Льва Толстого и Гагарина уложили нижний слой асфальто-бетонного покрытия. Такие же работы проводятся выше улицы Масалиева.

Протяженность участка очень большая, более четырех километров, дорожные работы на улице Садырбаева (Баха) по графику должны быть завершены до 30 октября. Однако есть основания надеяться, что они будут завершены с ощутимым опережением графика.