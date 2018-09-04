Погода
$ 68.77 - 69.07
€ 79.56 - 80.25

Мэрия Бишкека ответила на Народную новость по улице Садырбаева

247  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что по информации управления капитального строительства мэрии города Бишкек, дорожные работы на улицы Садырбаева (Баха) идут по графику. На участке между улицами Льва Толстого и Гагарина уложили нижний слой асфальто-бетонного покрытия. Такие же работы проводятся выше улицы Масалиева.

Протяженность участка очень большая, более четырех километров, дорожные работы на улице Садырбаева (Баха) по графику должны быть завершены до 30 октября. Однако есть основания надеяться, что они будут завершены с ощутимым опережением графика.

URL: https://www.vb.kg/373175
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  