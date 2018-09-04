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"Маариф" откроют, но "Себат" не закроют?

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- ВБ
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Подписанный Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Турецким Фондом "Маариф" предусматривает открытие образовательных организаций Фонда и выражает намерения сторон создать условия для открытия данных образовательных организаций.

Так, например, статья 1 Меморандума гласит: "Настоящий Меморандум заключен в целях сотрудничества между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Турецким Фондом "Маариф" по открытию на территории Кыргызской Республики образовательных учреждений Турецкого Фонда "Маариф" в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Более детальное оформление сотрудничества определится в ходе совместной работы".

Также Меморандум предусматривает создание совместной рабочей группы по подготовке проекта межправительственного соглашения о деятельности Фонда "Маариф".

При этом согласно Закона Кыргызской Республики "Об образовании" на территории страны действуют единые государственные образовательные стандарты для всех уровней образования. Государственные образовательные стандарты являются обязательными для выполнения всеми образовательными организациями независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, учредителей и международных договоров.

URL: https://www.vb.kg/373178
Теги:
Турция, Кыргызстан
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