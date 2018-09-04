Масалиев хочет создать спецкомитет по контролю за спецслужбами

Сегодня официально началась очередная сессия ЖК КР VI созыва. На следующей неделе у парламентариев запланирована активная работа в комитетах. Редакция VB.KG решила выяснить настрой отечественных депутатов и их планы на ближайшее будущее.

Депутат Аида Исмаилова рассказала, что очень плодотворно поработала в летний период, и у нее накопилась масса тем, которые она будет озвучивать.

- Это личные недовольства развитием страны и проблемные темы, которые необходимо решить. Например, по мальчику, погибшему под воротами частного футбольного поля. Есть вопросы по следствию, а с госорганов приходят лишь отписки. К тому же выяснилось, что в республике четко не прописаны ГОСТы по строительству подобных объектов. А те, которые существуют, отвечают ли хоть каким-то нормам? По крайней мере, полноценных ответов на эти вопросы мы до этого момента так и не получили. Поэтому, думаю, эту ситуацию стоит довести до логического конца и наказать тех чиновников, которые к этому причастны. Плюс потребовать объяснения от мэрии, правительства, следствия и лично генпрокурора, - заявила редакции Аида Исмаилова.

Вторым важным вопрос на повестке депутата станет обеспечение жильем детей-сирот.

- Показателен в этом плане недавний случай с мальчиками, которых выгнали из Детского дома. Оказавшись на улице, подростки вынуждены были жить на теплотрассе, а кто-то в Ботаническом саду. Здесь, безусловно, есть ответственность служб опеки и попечительства, а также профильных ведомств, которые обязаны заниматься сиротами и их адаптацией в социуме. И, наконец, рассмотреть пресловутый вопрос вокруг выделения им жилья по совершеннолетию, - говорит депутат.

Планирует она обсудить и темы по поводу земель в Иссык-Кульской области, проблемы с образованием в регионах, эксплуатацию полуразрушенных школ, медучреждений и постройку дорог в отдаленных айыл окмоту.

Другой депутат Тынчтык Шайназаров в ближайшее время будет внедрять административно-территориальную реформу.

- Планов накопились немало, со следующей недели начнется полноценная работа, - заверил он VB.KG. – Лично я хочу предложить частичное решение дефицита бюджета путем административно-территориального переформатирования. У нас на данный момент 453 айыл окмоту и 40 районов. При этом в одном айыл окмоту, скажем, проживают 2-4 тысячи человек, а в другом – 50 тысяч. Возможно, будет целесообразнее их объединить. Зачем нам такое количество сельских управ? Их сокращение повлечет громадную экономию денежных средств и увеличение бюджета страны, - поделился Шайназаров.

Депутат ЖК Дастан Бекешев пояснил, что сегодня по регламенту начало сессии, комитеты начнутся лишь со следующей недели.

- Я настроен на рабочий лад, к тому же у меня накопился ряд предложений, а в самом комитете около 10 законопроектов. Так что на следующей неделе приступим к их активному рассмотрению, - подчеркнул парламентарий.

Позитивно настроен на нынешнюю сессию и депутат Исхак Масалиев.

- У меня сейчас четыре законопроекта, которые я в скором времени планирую инициировать. Это Закон КР "Об амнистии", "Гарантиях деятельности президента КР", внесение изменений в Закон КР "О помиловании" и создание специального комитета по контролю за спецслужбами. В первом полугодии я буду стараться их внедрить в жизнь, - заверил Масалиев.