На ремонт закрывается участок улицы Уметалиева

По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек, 4 сентября для проведения дорожных работ закрывается очередной участок улицы Уметалиева. Между улицами Московской и Боконбаева будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры.

Дорожные работы пройдут в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", которые завершатся 15 октября. Объезд будет осуществляться по улицам Турусбекова и Калыка Акиева.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.