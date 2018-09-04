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На ремонт закрывается участок улицы Уметалиева

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек, 4 сентября для проведения дорожных работ закрывается очередной участок улицы Уметалиева. Между улицами Московской и Боконбаева будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры.

Дорожные работы пройдут в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", которые завершатся 15 октября. Объезд будет осуществляться по улицам Турусбекова и Калыка Акиева.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/373181
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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