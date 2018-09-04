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Безопасный город: меньшую сумму предложило АО "Концерн радиостроения ВЕГА"

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- Оксана Гут
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АО "Концерн радиостроения ВЕГА" предложило лучшую цену за реализацию проекта "Безопасный город". Станет ли данная компания победителем аукциона, решит тендерная комиссия.

Сегодня, 4 сентября, в Государственном комитете информационных технологий и связи состоялся повторный онлайн-аукцион. В нем приняли участие вновь три компании. Это АО "Концерн радиостроения ВЕГА", "Безопасность информационных систем" и ЗАО "Альфа Телеком".

В результате 3 основных раундов и 2 бонусных АО "Концерн радиостроения ВЕГА" остановилась на сумме 1 млрд 125 млн 765 тысяч 277 сомов 48 тыйын – за первый лот и 1 млрд 195 млн 575 тысяч 730 сомов 47 тыйынов – за второй.

Общая сумма лотов не должна была превышать 2,5 млрд сомов.

Что касается, компании "Безопасность информационных систем", то ее цена - 1 млрд 139 млн 368 тысяс 623 сома 5 тыйынов – первый лот и 1 млрд 201 млн 290 тысяч 831 сом 3 тыйына – второй лот.

ЗАО "Альфа Телеком": 1 млрд 273 млн 801 тысяч 690 сомов 11 тыйын – первый лот и 1 млрд 273 млн 801 тысяч 690 сомов 11 тыйын – второй лот.

По данным зампредседателя ГКИТиС Кубаныча Шатемирова, победителя объявят в конце текущей недели.

Напомним, 23 августа в аукционе участвовали ОсОО "Мега-Лайн", ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА" и ОАО "Кыргызтелеком". Но ни один из них не предоставил сумму, требуемую по условиям конкурса. При этом ОсОО "Мега-Лайн" остановился на цифре в 50,5 млрд сомов.

URL: https://www.vb.kg/373184
Теги:
Альфа Телеком, аукцион, информационные технологии, Безопасный город
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