MegaCom открыл новый Фирменный салон в Ат-Башы

Компания MegaCom рада сообщить об открытии нового Фирменного салона, который распахнул свои двери в праздничные дни в селе Ат-Башы, Нарынской области.

Теперь жителям и гостям этого административного центра не нужно далеко ехать, чтобы воспользоваться широким спектром услуг, предоставляемых сотовым оператором. В Фирменном салоне абоненты могут подключиться к сети, приобрести или зарегистрировать SIM-карту, пополнить мобильный счет своего телефона без комиссии, а также получить квалифицированную консультацию по услугам связи, новым тарифным планам, опциям и сервисам MegaCom.

Фирменный салон MegaCom ждёт своих посетителей по адресу: с.Ат-Башы, ул. М.Омуракунова, 202. График работы: с 09:00 до 18:00, включая праздничные дни, перерыв: с 12:30 до 13:30, воскресенье - выходной.