"Гaзпрoмнeфть" определила победителей II этапа aкции "Действуй, Побеждай!"

29 августа в прямом эфире радиостанции "Рекорд" FM 89.00 состоялся розыгрыш 86 призов II-этапа акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!" от сети АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане.
Напомним, II-этапа действовал с 22.06 по 27.08 2018 года. Всего в розыгрыше приняло участие более 97 032 зарегистрированных скретч-карт.
Стать участником акции "Действуй, Побеждай!" достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС "Газпромнефть" и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров.
Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе - за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!
Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!".
Прямая трансляция мероприятия велась на сайте www.ts.kg, а также на официальной странице сети АЗС "Газромнефть" в социальной сети Instаgrаm.
Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил розыгрыш призов. Ведущим розыгрыша был приглашен известный шоумен Эрик Молдалиев.
Среди приглашенных гостей в студии присутствовали:
- Сергей Аслаповский - чемпион Азии по бодибилдингу
- Любовь Билялова - солистка группы "Мачо Бэнд"
- Улукбек Жоомартов - телеведущий, шоумен
- Нурсултан Курсанали уулу и Мыктыбек Мукаев - Представители проекта
"Жарайт Сити"
- Александр Волкодав - солист группы К-52
- Елена Белова - Президент федерации тайского бокса КР
- Владимир Бобурин - шоумен
- Виктор Юн - солист группы "Эльсинор"
Впереди автовладельцев ждет III-этап акции и розыгрыш суперприза - эксклюзивного автомобиля Rеnаult Cаptur 2018 года выпуска.
Помимо автомобиля, в III-этапе акции будут розыграны:
- 5 телевизоров,
- 5 ноутбуков,
- 10 спортивных велосипедов Gergert Sport,
- 10 смартфонов Xiаоmi,
- 10 авторегистраторов с ночным видением Neoline,
- 10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса "Chаngе Fitness",
- 5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline,
- 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.
За возможность владеть новым Rеnаult Cаptur поборются все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции.
Сеть АЗС "Газпромнефть" поздравляет победителей II-этапа розыгрыша по акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!" и благодарит своих клиентов за участие!
В течение 10 дней со дня розыгрыша со всеми победителями свяжутся по номеру телефона, который был указан при регистрации скретч-карты на сайте gpn-prоmо.kg, и официально пригласят на награждение.