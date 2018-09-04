"Гaзпрoмнeфть" определила победителей II этапа aкции "Действуй, Побеждай!"

29 августа в прямом эфире радиостанции "Рекорд" FM 89.00 состоялся розыгрыш 86 призов II-этапа акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!" от сети АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане.

Напомним, II-этапа действовал с 22.06 по 27.08 2018 года. Всего в розыгрыше приняло участие более 97 032 зарегистрированных скретч-карт.

Стать участником акции "Действуй, Побеждай!" достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС "Газпромнефть" и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров. Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе - за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!".

Прямая трансляция мероприятия велась на сайте www.ts.kg, а также на официальной странице сети АЗС "Газромнефть" в социальной сети Instаgrаm.

Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил розыгрыш призов. Ведущим розыгрыша был приглашен известный шоумен Эрик Молдалиев.

Среди приглашенных гостей в студии присутствовали:

- Сергей Аслаповский - чемпион Азии по бодибилдингу

- Любовь Билялова - солистка группы "Мачо Бэнд"

- Улукбек Жоомартов - телеведущий, шоумен

- Нурсултан Курсанали уулу и Мыктыбек Мукаев - Представители проекта

"Жарайт Сити"

- Александр Волкодав - солист группы К-52

- Елена Белова - Президент федерации тайского бокса КР

- Владимир Бобурин - шоумен

- Виктор Юн - солист группы "Эльсинор"

Впереди автовладельцев ждет III-этап акции и розыгрыш суперприза - эксклюзивного автомобиля Rеnаult Cаptur 2018 года выпуска.

Помимо автомобиля, в III-этапе акции будут розыграны:

- 5 телевизоров,

- 5 ноутбуков,

- 10 спортивных велосипедов Gergert Sport,

- 10 смартфонов Xiаоmi,

- 10 авторегистраторов с ночным видением Neoline,

- 10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса "Chаngе Fitness",

- 5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline,

- 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

За возможность владеть новым Rеnаult Cаptur поборются все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции. Сеть АЗС "Газпромнефть" поздравляет победителей II-этапа розыгрыша по акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!" и благодарит своих клиентов за участие!

В течение 10 дней со дня розыгрыша со всеми победителями свяжутся по номеру телефона, который был указан при регистрации скретч-карты на сайте gpn-prоmо.kg, и официально пригласят на награждение.