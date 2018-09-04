ГКНБ: Проведена VI экспертная встреча по противодействию терроризму

3-4 сентября 2018 года при поддержке Антитеррористического центра ГКНБ и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, в тесном сотрудничестве с Антитеррористическим подразделением ОБСЕ в Иссык-Кульской области прошла VI ежегодная экспертная встреча по уголовно-правовым мерам в отношении терроризма в Кыргызстане.

Нынешняя встреча была посвящена реагированию на уголовное правосудие в отношении терроризма и изучение международно-признанной передовой практики в сфере эффективного предупреждения терроризма и борьбы с ним.

На семинаре зарубежными экспертами из Германии, Нидерландов, Польши, США и Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ) были подробно освещены передовые методы, перечисленные в Рабатском меморандуме о надлежащей практике эффективной борьбы с терроризмом в секторе уголовного правосудия, Глобального контртеррористического форума (ГКТФ).

Целью этих ежегодных встреч экспертов по борьбе с терроризмом c участием представителей правоохранительных и судебных органов, прокуратуры является развитие регионального и международного сотрудничества, а также на обеспечение платформы для обмена передовым опытом среди экспертов по борьбе с терроризмом и предотвращению экстремизма и радикализма.

Указанная площадка экспертных встреч дала возможность участникам сопоставить и совершенствовать нормативно-правовую базу и практику борьбы с финансированием и борьбой с терроризмом, а также обмениваться опытом с данными видами преступлений.

Встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке.