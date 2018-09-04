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ГРС представляет виртуальную выставку архивных документов Айтматова

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- ВБ
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Центральный государственный архив Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ЦГА) подготовил виртуальную выставку в честь 90-летия народного писателя, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии, Героя Кыргызской Республики Айтматова Чингиза Торекуловича из архивных документов личного фонда.

В Центральном государственном архиве ГРС хранятся документы выдающихся государственных и общественных деятелей, ветеранов войны и труда, деятелей культуры и искусства, и др. Среди них хранятся и личные документы народного писателя Айтматова Чингиза Торекуловича.

Личные документы Ч. Айтматова по его инициативе были переданы в ЦГА ГРС в 2004 году на государственное хранение. В 2010 году его фонд был дополнен документами, переданными сестрой Розой Айтматовой.

Также в 2017 году Министерством иностранных дел Кыргызской Республики были переданы Центральному госархиву ГРС 130 документов личного происхождения Айтматова.

Центральный госархив ГРС представляет документальные материалы из личного фонда Ч. Айтматова, с которой можно ознакомиться по следующей ссылке: http://aitmatov.archive.kg

Выставка разделена на три части

1. Семья

2. Талант и его эпоха

3. Иссык-Кульский форум

URL: https://www.vb.kg/373188
Теги:
ГРС, Чингиз Айтматов
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