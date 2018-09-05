Кыргызстанские спортсмены победили в соревнованиях по перетягиванию каната!

В рамках III Всемирных игр кочевников состоялись соревнования по перетягиванию каната. В состязании принимали участие сборные команды Ирана, Казахстана и Кыргызстана. По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана вышла в финал. Иранские спортсмены победили команду Казахстана со счетом 2:0. В финальной встрече сборная Кыргызстана взяла верх над Иранцами со счетом 2:0 и стала чемпионом по перетягиванию каната.

Состав команд:

Кыргызстан Казахстан Иран

1 Нияз Курманкулов 1 Эскерхан Осканов 1 Реза Хейташи

2 Азис Джабуев 2 Максат Жандилдаев 2 Аболфазл Барбат

3 Аваз Докеев 3 Дастан Карасаев 3 Саедбахам Ибрахимниширвани

4 Исламбек Тарпанбаев 4 Шаймерден Биржан 4 Хоссейн Кодакарами Ангили

5 Максатбек Исмаилов 5 Аян Ермекбаев 5 Али Абрабур

f6 Марат Рыспаев 6 Хайранхаан Шанку 6 Хажреза Барбат

7 Руслан Тюлегенов 7 Амалбек Алмаз 7 Реза Араб Хаеши

8 Алмаз Асанов 8 Олжас Шынкеев 8 Али Мираби

После командных соревнований проводились личные встречи. И здесь расклад получился несколько иным.

С каждой команды вышли самые сильные атлеты. На этот раз судьба улыбнулась спортсмену из Казахстана Хайранхаану Шанку. А спортсмен из Ирана Реза Хейташи и наш атлет Аваз Докеев между собой определили финалиста.

У Иранского спортсмена было преимущество, так как он был намного тяжелее соперников. Легко победивший Аваза Докеева иранец в финале без труда одолел казахского спортсмена Хайранхаана Шанку.

Таким образом, в личном зачете первое место занял Реза Хейташи, второе место Хайранхаан Шанку и третье место Аваз Докеев.